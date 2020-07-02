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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573762877.html
В Москве поправки в очном голосовании поддержали 65,7% избирателей
В Москве в очном голосовании за поправки к конституции проголосовали 65,7%, против - 33,3%, свидетельствуют данные общественного штаба после обработки 80,1%... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T01:37
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
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политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, москва, политика

В Москве поправки в очном голосовании поддержали 65,7% избирателей

01:03 02.07.2020 (обновлено: 01:37 02.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЭлектронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Москве в очном голосовании за поправки к конституции проголосовали 65,7%, против - 33,3%, свидетельствуют данные общественного штаба после обработки 80,1% протоколов.
Согласно опубликованным данным, обработаны 2887 протокола очного голосования (80,1%) - за проголосовали 65,7%, против - 33,3%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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