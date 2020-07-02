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В Мексике постановили освободить обвиняемого в убийстве 43 студентов
Федеральный судья вновь постановил освободить задержанного два дня назад лидера преступной группировки Guerreros Unidos, которого обвиняют в убийстве пропавших... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T01:02
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герреро, мексика, в мире

В Мексике постановили освободить обвиняемого в убийстве 43 студентов

01:02 02.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция Мексики
Полиция Мексики
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Полиция Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 2 июл - РИА Новости. Федеральный судья вновь постановил освободить задержанного два дня назад лидера преступной группировки Guerreros Unidos, которого обвиняют в убийстве пропавших в 2014 году студентов, сообщило издание Milenio.
"Федеральный судья приказал освободить Хосе Анхеля Касаррубиаса Сальгадо, предполагаемого лидера Guerreros Unidos, причастного к исчезновению 43 студентов из Айотсинапы в сентябре 2014 года", - говорится в материале издания.
Сорок три студента из колледжа Айотсинапы пропали в городе Игуала в сентябре 2014 года. Как стало известно впоследствии, их похитили местные полицейские и передали в руки бандитов, после чего учащиеся, предположительно, были убиты, а их тела сожжены.
Согласно заявлению представителя генеральной прокуратуры, решение судьи об освобождении основано на технически строгом подходе к доказательствам, представленным в 2014 году тогдашним прокурором республики. До физического освобождения Касаррубиаса (это второй раз, когда суд отпускает его после ненадлежаще исполненного ареста) у прокуратуры остается возможность выпуска нового ордера на арест по другому обвинению.
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Показания против обвиняемого дал в том числе и его брат, задержанный ранее, один из трех братьев-основателей группировки Guerreros Unidos Мигель Касаррубиас. По его словам, именно Хосе приказал убить студентов перед тем, как их сожгли. О важности ареста Хосе Касаррубиаса заявил накануне генеральный прокурор страны Алехандро Гертц, который сообщил о начале нового этапа расследований.
Власти во вторник выдали 46 новых ордеров на арест госслужащих из штата Герреро, предположительно причастных к преступлению.
В ходе первого расследования дела о похищении были арестованы 142 человека, в том числе бывший мэр Игуалы Хосе Абарка, его супруга и многочисленные полицейские чины, однако родственники учащихся не были согласны с его результатами. Помимо вопросов в части эффективности следствия и обнаружения организаторов преступлений ситуацию усугубили процессуальные нарушения следователей, из-за которых на свободе оказались почти половина задержанных, включая Хосе Касаррубиаса.
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