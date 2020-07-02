В Москве просят не учитывать итоги на участке, где был возможный вброс

"Группа разбора Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием оперативно рассмотрела данный случай и приняла решение обратиться в Мосгоризбирком с просьбой признать итоги голосования на участке недействительными, а также - рассмотреть вопрос об ответственности председателя, секретаря и членов избирательной комиссии №2783, действия которых повлекли нарушение прав избирателей", - говорится в сообщении.