В Москве просят не учитывать итоги на участке, где был возможный вброс

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Штаб по контролю за голосованием просит признать недействительными итоги на участке, где был возможный вброс, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба.
Ранее сообщалось, что камеры предположительно зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней на участке №2783 в Москве, подсчет голосов там был приостановлен.
"Группа разбора Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием оперативно рассмотрела данный случай и приняла решение обратиться в Мосгоризбирком с просьбой признать итоги голосования на участке недействительными, а также - рассмотреть вопрос об ответственности председателя, секретаря и членов избирательной комиссии №2783, действия которых повлекли нарушение прав избирателей", - говорится в сообщении.
Как добавляется Telegram-канале Мосгоризбиркома, на место оперативно выехали представители Мосгоризбиркома и ТИК района Раменки. Подсчет голосов на данном УИК приостановлен. По выявленным обстоятельствам незамедлительно будет рассмотрен вопрос о признании бюллетеней в данном ящике для голосования недействительными.
Согласно текущим данным, в Москве в очном голосовании за поправки к конституции проголосовали 65,7%, против - 33,3%, свидетельствуют данные общественного штаба после обработки 80,1% протоколов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.