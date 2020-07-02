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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573762424.html
В Москве камеры зафиксировали возможный вброс на одном из участков
Камеры предположительно зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней на одном из участков в Москве, подсчет голосов на участке приостановлен, сообщается... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T00:41
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
конституция рф
москва
происшествия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мосгоризбирком, конституция рф, москва, происшествия

В Москве камеры зафиксировали возможный вброс на одном из участков

00:41 02.07.2020
2227
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке в Екатеринбурге
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Камеры предположительно зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней на одном из участков в Москве, подсчет голосов на участке приостановлен, сообщается в телеграм-канале Мосгоризбиркома.
"Камеры видеонаблюдения на УИК № 2783 предположительно зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней в один из стационарных ящиков для голосования. На место оперативно выехали представители Мосгоризбиркома и ТИК района Раменки. Подсчет голосов на данном УИК приостановлен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по выявленным обстоятельствам незамедлительно будет рассмотрен вопрос о признании бюллетеней в данном ящике для голосования недействительными.
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Голосование по поправкам в КонституциюМосгоризбиркомКонституция РФМоскваПроисшествия
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