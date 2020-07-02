В Москве камеры зафиксировали возможный вброс на одном из участков

"Камеры видеонаблюдения на УИК № 2783 предположительно зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней в один из стационарных ящиков для голосования. На место оперативно выехали представители Мосгоризбиркома и ТИК района Раменки. Подсчет голосов на данном УИК приостановлен", - говорится в сообщении.