https://ria.ru/20200702/1573762099.html
Поправки поддержали 77,84% избирателей после обработки 85% протоколов
За принятие поправок в Конституцию РФ проголосовали 77,84% россиян, свидетельствуют данные ЦИК России. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T00:13
2020-07-02T00:16
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
политика
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https://ria.ru/20200701/1573761360.html
Андрей Чернов
Давайте 80%! Поднажмите! За поправки! Ура!!!
70
Дед Пихто
Вы голосовали против? и опять проиграли. Вы лузер
61
14
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573757962_0:0:3211:1807_1400x0_80_0_0_2adef2701ce79b852a840506a9dfa13a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, политика