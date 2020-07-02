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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573762099.html
Поправки поддержали 77,84% избирателей после обработки 85% протоколов
За принятие поправок в Конституцию РФ проголосовали 77,84% россиян, свидетельствуют данные ЦИК России. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T00:16
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
политика
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https://ria.ru/20200701/1573761360.html
Давайте 80%! Поднажмите! За поправки! Ура!!!
70
Вы голосовали против? и опять проиграли. Вы лузер
61
14
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573757962_0:0:3211:1807_1400x0_80_0_0_2adef2701ce79b852a840506a9dfa13a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, политика

Поправки поддержали 77,84% избирателей после обработки 85% протоколов

00:13 02.07.2020 (обновлено: 00:16 02.07.2020)
5278
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. За принятие поправок в Конституцию РФ проголосовали 77,84% россиян, свидетельствуют данные ЦИК России.
Согласно представленным в информцентре ЦИК данным после обработки 85% протоколов, за принятие поправок в конституцию РФ проголосовали 77,84% россиян, против - 21,35%.
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895212122
Обсудить 14
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФПолитика
Популярные комментарии
Давайте 80%! Поднажмите! За поправки! Ура!!!
2 июля, 00:18
А Андрей Чернов
183121333
Вы голосовали против? и опять проиграли. Вы лузер
2 июля, 00:33
Дед Пихто
16811827
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