https://ria.ru/20200702/1573762075.html
В Новосибирской области 67,59% избирателей поддержали поправки
За поправки в конституцию проголосовали 67,59% жителей Новосибирской области, против - 31,30%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T00:12
2020-07-02T00:12
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
новосибирская область
общество
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https://ria.ru/20200702/1573761920.html
новосибирская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, новосибирская область, общество