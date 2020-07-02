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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573762075.html
В Новосибирской области 67,59% избирателей поддержали поправки
За поправки в конституцию проголосовали 67,59% жителей Новосибирской области, против - 31,30%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T00:12
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
новосибирская область
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573753681_0:152:3103:1897_1400x0_80_0_0_049cdeb07b610b506386af69eb7311b3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
конституция рф, новосибирская область, общество

В Новосибирской области 67,59% избирателей поддержали поправки

00:12 02.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию России
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию России
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию России
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За поправки в конституцию проголосовали 67,59% жителей Новосибирской области, против - 31,30%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.
По данным ЦИК, в Новосибирской области обработаны 100% протоколов.
За поправки проголосовали 67,59% жителей региона, против - 31,30%.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
00:00Голосование по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФНовосибирская областьОбщество
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