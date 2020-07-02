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Распространение нового коронавируса
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В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 39 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T01:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом

00:09 02.07.2020 (обновлено: 01:33 02.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке
Медик карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 39 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
Накануне в столице скончались 35 человек. Общее число умерших достигло 3870.
В оперативном штабе напомнили гражданам, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома и не заниматься самолечением.
Всего за время пандемии в России выявили 654 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 9,5 тысяч умерли, 422 тысячи излечились.
Треть зарегистрированных случаев — 222 тысячи — приходится на Москву. При этом более 152 тысяч пациентов уже выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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