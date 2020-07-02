Москалькова оценила влияние поправок на гарантии прав человека в России

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Предлагаемые поправки к Конституции РФ поднимают уровень гарантий прав человека в стране, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Поправки существенно поднимают уровень гарантий прав человека, это мое убеждение, и все, что связано с укреплением суверенитета нашего государства и нравственно-морального климата",- сказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24".
Вчера, 08:00Россия голосует за свое будущее
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.