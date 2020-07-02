Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573761947.html
Москалькова оценила влияние поправок на гарантии прав человека в России
Предлагаемые поправки к Конституции РФ поднимают уровень гарантий прав человека в стране, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T00:00
голосование по поправкам в конституцию
россия
татьяна москалькова
конституция рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_0:131:3009:1824_1400x0_80_0_0_023eb1225969c541511efcfd79f5309a.jpg
https://ria.ru/20200701/1573702575.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_0:131:3009:1824_1400x0_80_0_0_023eb1225969c541511efcfd79f5309a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_212:0:2943:2048_1400x0_80_0_0_cd077b5d7ef00162fe1cebe2109c0ed2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_564:0:2612:2048_1400x0_80_0_0_da06da791221b9b7f2f53bc8cb1148c8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, татьяна москалькова, конституция рф, общество

Москалькова оценила влияние поправок на гарантии прав человека в России

00:00 02.07.2020
308
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Предлагаемые поправки к Конституции РФ поднимают уровень гарантий прав человека в стране, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Поправки существенно поднимают уровень гарантий прав человека, это мое убеждение, и все, что связано с укреплением суверенитета нашего государства и нравственно-морального климата",- сказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24".
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
6201114
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияТатьяна МоскальковаКонституция РФОбщество
Рекомендуем
Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Москалькова рассказала о реакции молодежи на внедрение онлайн-голосования
Александр Беглов
Беглов отметил активность жителей Петербурга на голосовании по поправкам
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В ЯНАО более 89% избирателей поддержали поправки к Конституции
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Памфилова оценила возможность внедрения многодневного голосования
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию России
В Новосибирской области 67,59% избирателей поддержали поправки
Выездное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России в Москве
В Москве обработали 50% протоколов очного голосования
Избирательный участок в посольстве РФ в Вашингтоне
В Вашингтоне около 400 человек проголосовали по поправкам в Конституцию
Работа информационного центра ЦИК России
Наблюдатели оценили голосование по поправкам в Конституцию
Немецкий флаг
Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию
Работа информационного центра ЦИК России
Поправки поддержали 77,84% избирателей после обработки 85% протоколов
Работа информационного центра ЦИК России
Поправки поддержали 77,8% избирателей после обработки 80% протоколов
Медик карантинного центра в Коммунарке
В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом
Работа информационного центра ЦИК России
В Москве 65,2% избирателей поддержали поправки в очном голосовании
Мужчина на избирательном участке в Санкт-Петербурге во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Более 80% петербуржцев одобрили поправки в Конституцию
Михаил Павлинский, заместитель директора ИКИ РАН
Умер один из научруков телескопа "Спектр-РГ" Павлинский
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33ВМС Колумбии изъяли 7,5 тонн кокаина с судна неподалеку от Панамы
05:28В США четыре человека пострадали при стрельбе
05:26В США демонтировали статую генерала конфедератов Джексона
05:19В США около 1,7 тысячи проголосовали по поправкам в Конституцию России
05:16В Приморье не поступало жалоб на голосовании
05:14В США голосование по поправкам в Конституцию прошло без провокаций
05:04Пушков оценил статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
05:01Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
Лента новостейМолния