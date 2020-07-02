https://ria.ru/20200702/1573761920.html
В ЯНАО более 89% избирателей поддержали поправки к Конституции
За поправки в конституцию проголосовали 89,16% жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, против - 10,29%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100%... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T00:00
2020-07-02T00:00
голосование по поправкам в конституцию
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
конституция рф
цик рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745923_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_777e2d3b50a13562d2ece633f08efd8f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямало-ненецкий автономный округ (янао), конституция рф, цик рф, политика