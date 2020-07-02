Сезон отпусков: чего ожидать от коронавируса на российских курортах

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российских туристов уже готовы встретить в 67 регионах, включая Крым и морские курорты Краснодарского края. Несмотря на начало сезона, турбазы, гостиницы и туроператоры придерживаются мер по защите от нового коронавируса. О том, чего ждать от коварного COVID-19, сообщили на Российских туристов уже готовы встретить в 67 регионах, включая Крым и морские курорты Краснодарского края. Несмотря на начало сезона, турбазы, гостиницы и туроператоры придерживаются мер по защите от нового коронавируса. О том, чего ждать от коварного COVID-19, сообщили на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на эксперта Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Людмилу Алимбарову.

Эксперт напомнила, что коронавирус со временем лучше приспосабливается к человеку, и хотя с повышением температуры воздуха он меньше держится на поверхностях, это не повод пренебрегать барьерными средствами защиты.

Кандидат медицинских наук отметила, что у нового типа коронавируса около 200 изученных мутаций, а всего в мире существуют китайская, европейская и латиноамериканская разновидности вируса. Но они выходят за пределы "родных" стран и курсируют, постоянно меняясь и продолжая адаптироваться к человеку.

"По некоторым данным, новый коронавирус мутирует медленнее, чем другие РНК-содержащие вирусы или вирус гриппа. Есть также точка зрения, что чем больше вирус мутирует, тем быстрее он ослабевает и будет меньше передаваться от одного человека к другому. Это означает, что скоро вирус может стать одной из разновидностей обычных респираторных заболеваний, с которыми мы часто встречаемся в холодное время года", — сообщила хорошую новость Людмила Алимбарова.

Она подчеркнула, что летом вероятность заражения снижается, так как коронавирус при высокой температуре и ультрафиолетовых излучениях живет совсем недолго на металлических и пластиковых поверхностях. Быстрее он утрачивает активность и при выделениях со слизистой больных им людей. Но это не значит, что на курорте нет риска заразиться COVID-19, поэтому эксперт рекомендует не прекращать носить маски в местах скопления людей.

К таким местам во время отпуска могут относиться самолеты, поезда, автобусы, экскурсионные объекты.