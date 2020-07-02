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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573752985.html
Чей голос в России имеет значение?
Народ поддержал поправки к Конституции. Вы согласны с этой фразой? В ближайшие дни мы услышим множество возмущенных криков: нет, не поддержал, я был против, и... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:06
голосование по поправкам в конституцию
россия
выборы
авторы
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Петр Акопов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573719518_0:0:3152:1774_1400x0_80_0_0_d9ec5c1086119e048ba6dfd540962a3d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, выборы, авторы

Чей голос в России имеет значение?

08:00 02.07.2020 (обновлено: 08:06 02.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Народ поддержал поправки к Конституции. Вы согласны с этой фразой? В ближайшие дни мы услышим множество возмущенных криков: нет, не поддержал, я был против, и вообще — итоги сфальсифицированы, явка нарисована, тех, кто голосовал за, обманули, не объяснили им настоящего смысла поправок, а ведь это переворот! Но "народ поддержал поправки к Конституции" — это не оценочное суждение, а факт, можно даже сказать, исторический факт. Неоспоримое большинство проголосовало за при очень высокой явке (около двух третей) — это более чем убедительное одобрение поправок абсолютным большинством наших граждан. Что на это можно возразить?
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
1 июля, 17:03Голосование по поправкам в Конституцию
В ЦИК назвали регион с самой высокой явкой на голосовании по поправкам
Только то, что народ не тот. Ну и еще: мое мнение важнее, мой голос весит больше, мое представление о том, что такое хорошо и что такое плохо для России, правильное. Одним словом — я умнее, я лучше. К сожалению, именно это, по сути, мы слышим от тех, кто объявляет как само голосование, так и его итоги незаконными, антинародными и так далее. Не от всех, конечно, — против проголосовали достаточно многие, и все они, хоть они и в меньшинстве, — наши граждане, которым никто не отказывает ни в патриотизме, ни в честности, ни в праве на свое мнение. Но радикальное меньшинство из них говорит как раз о том, что только его голос имеет значение, что большинство — это быдло, тупые и зомбированные властью люди, обманутые и несчастные, которые стали игрушкой в руках диктатора. Не понимая, что как раз такое отношение к народу и есть самая настоящая диктатура — диктатура меньшинства, которое считает себя вправе указывать народу, что хорошо, а что плохо, как он должен себя вести и кому доверять. Народ подтвердил свое доверие Путину и предложенным им поправкам в Основной закон, а еще и той поправке, что позволяет ему снова избираться президентом. Противники Путина высказались против поправок практически исключительно по одной простой причине: потому что им категорически не нравится президент. Что здесь непонятного и недемократичного?
Более того, в той же Москве возможность интернет-голосования привела к мобилизации оппозиционно настроенной части общества: иначе многие из них просто не пришли бы на участки для голосования. В результате столица, по предварительным данным, показала едва ли не самый высокий процент голосования против поправок — это ли не демократия? Неважно, что на протестное голосование части москвичей из остальной России смотрят с удивлением: почему в самом богатом городе страны столько людей ненавидят власть как таковую? Неважно — президента, мэра, чиновников. И ладно бы их ненавидели очень бедные или сильно идейные — нет, это ненависть куда чаще исходит от сытой и считающей себя элитой публики.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

В среду началась финальная стадия голосования по поправкам к Конституции России.

Участник Великой Отечественной войны Григорий Скрипов во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ
1 из 14

В среду началась финальная стадия голосования по поправкам к Конституции России.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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© РИА Новости / Александр Кряжев

Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение нескольких дней: голосование началось 25 июня.

Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке №1954 в Новосибирске
2 из 14

Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение нескольких дней: голосование началось 25 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, "эта идея себя оправдала".

Российский космонавт-испытатель Анатолий Иванишин во время голосования на борту МКС
3 из 14

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, "эта идея себя оправдала".

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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© РИА Новости / Павел Лисицын

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могли воспользоваться электронным дистанционным голосованием.

На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
4 из 14

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могли воспользоваться электронным дистанционным голосованием.

© РИА Новости / Павел Лисицын
© РИА Новости / Томас Тхайцук

Находящиеся за пределами России граждане также могут проголосовать.

Очередь возле избирательного участка №8000 в городу Сухуме в Грузии, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
5 из 14

Находящиеся за пределами России граждане также могут проголосовать.

© РИА Новости / Томас Тхайцук
© РИА Новости / Андрей Каспришин

Для них, по данным МИД, образовано 254 участка в 144 государствах.

Заместитель директора Барнаульского зоопарка Александр Чеботарев с медвежонком Дашей на избирательном участке, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
6 из 14

Для них, по данным МИД, образовано 254 участка в 144 государствах.

© РИА Новости / Андрей Каспришин
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм.

Молодой человек голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в Москве
7 из 14

ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Виталий Аньков

Все находящиеся на участке обязаны соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру.

Сотрудники полиции дежурят во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в средней школе №6 во Владивостоке
8 из 14

Все находящиеся на участке обязаны соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков

Паспорт участникам голосования не нужно передавать в руки комиссии, а только показать на расстоянии для сверки данных с теми, что уже внесены в список.

Курсант Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского предъявляет свой паспорт во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России во Владивостоке
9 из 14

Паспорт участникам голосования не нужно передавать в руки комиссии, а только показать на расстоянии для сверки данных с теми, что уже внесены в список.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.

Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в Москве
10 из 14

На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Александр Кряжев

Для тех, кто не сможет прийти на участок, предусмотрено также голосование на дому — оно проходит бесконтактно.

Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке №1954 в Новосибирске
11 из 14

Для тех, кто не сможет прийти на участок, предусмотрено также голосование на дому — оно проходит бесконтактно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Также голосование проходит и на придомовых территориях.

Священнослужитель принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Бишкеке
12 из 14

Также голосование проходит и на придомовых территориях.

© Sputnik
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин также проголосовал по поправкам к Конституции на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.

Президент РФ В. Путин принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
13 из 14

Президент России Владимир Путин также проголосовал по поправкам к Конституции на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Максим Богодвид

Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования, — при помощи механизма "Мобильный избиратель".

Женщина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке №323 в Казани
14 из 14

Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования, — при помощи механизма "Мобильный избиратель".

© РИА Новости / Максим Богодвид
1 из 14

В среду началась финальная стадия голосования по поправкам к Конституции России.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
2 из 14

Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение нескольких дней: голосование началось 25 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
3 из 14

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, "эта идея себя оправдала".

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
4 из 14

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могли воспользоваться электронным дистанционным голосованием.

© РИА Новости / Павел Лисицын
5 из 14

Находящиеся за пределами России граждане также могут проголосовать.

© РИА Новости / Томас Тхайцук
6 из 14

Для них, по данным МИД, образовано 254 участка в 144 государствах.

© РИА Новости / Андрей Каспришин
7 из 14

ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
8 из 14

Все находящиеся на участке обязаны соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру.

© РИА Новости / Виталий Аньков
9 из 14

Паспорт участникам голосования не нужно передавать в руки комиссии, а только показать на расстоянии для сверки данных с теми, что уже внесены в список.

© РИА Новости / Виталий Аньков
10 из 14

На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
11 из 14

Для тех, кто не сможет прийти на участок, предусмотрено также голосование на дому — оно проходит бесконтактно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
12 из 14

Также голосование проходит и на придомовых территориях.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
13 из 14

Президент России Владимир Путин также проголосовал по поправкам к Конституции на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
14 из 14

Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования, — при помощи механизма "Мобильный избиратель".

© РИА Новости / Максим Богодвид
И хотя Москва — не Россия, но и в Москве большинство поддержало поправки. Притом что сами по себе поправки идеологически близки не просто абсолютному, а тотальному большинству наших граждан — их социальная, патриотическая, нравственная составляющие отвечают взглядам русского народа и, по сути, не допускают никакого двойного толкования или успешной агитации против. Только поправка о возможности для Владимира Путина снова избираться позволяла играть на страхах части народа, например пугать молодежь "застоем". И она же позволяла мобилизовать весь антипутинский электорат — от коммунистов до либералов-западников. Причем первых, левых, на порядок больше, чем вторых. Тех, кто считает, что "Путин — слуга олигархов" (ну и что, что он их разогнал), куда больше чем тех, кто хотел бы вернуть время правления "лучших людей". Но и при мобилизации всех противников Путина получился абсолютный проигрыш. Притом что Путин не хотел устраивать из голосования референдум о доверии к себе — это его противники сделали ставку на это. И тем самым — по итогам голосования — лишь укрепили позиции президента.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
1 июля, 16:20Голосование по поправкам в Конституцию
Власти Чечни объяснили высокую явку на голосовании по поправкам
Народ поддерживает Путина. Это тоже не оценочное суждение: люди хотят, чтобы он руководил страной и после 2024 года. Вам не нравится Путин, вы считаете, что нужен новый человек во главе страны? Прекрасно, но с вами не согласно большинство вашего же народа (если, конечно, вы считаете его своим). Переубедите их — не получилось сейчас, сделайте это на выборах 2024 года, нанесите поражение Путину через четыре года. Но нет: вместо этого нам будут говорить, что народ дурак, ничего он не знает и не решает — и вообще у него нет своего мнения, ему лишь бы за власть.
Но мы прекрасно помним, как народ относился к власти в 90-е годы, да и к голосованию за Конституцию, которую принимали после расстрела парламента. Единственным доводом голосовать за нее у народа тогда было желание забыть ужас нависавшей гражданской войны, вылившейся в антиконституционный переворот и кровавые события в столице. И тогдашние 58 процентов за (при явке в 55) не были голосами за Ельцина — это были голоса за окончание двоевластия и смуты. Истинный рейтинг Ельцина был тогда в разы ниже, а его переизбрание в 1996-м стало возможно только благодаря манипуляциям и фальсификациям. К которым в открытую прибегали как раз те, кто сегодня кричит о диктатуре и перевороте.
Так что народ ничего не забыл, но многому научился. И не позволит манипулировать собой и своим мнением никаким самозваным защитникам его интересов — ни внешним, ни внутренним. Русский народ сказал свое слово — слушайте его, а если несогласны, то просто смиритесь с волей большинства. Ведь демократия — это власть большинства? Или узурпировавшего право говорить от лица всех агрессивного меньшинства, отказывающего большинству даже в праве выражать свое мнение? На второй вариант русские не подписывались и никогда больше не согласятся — пускай сейчас американцы с ним разбираются.
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
22 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира
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