Вышел клип на песню Найка Борзова "Слышу тьму"

"В конце прошлого года мне написал режиссер Павел Егоров, с которым мы делали клипы на мои песни "Челнапер" и "Кислотный бог". Он рассказал о том, что <…> начал плотно работать в стилистике мультипликации, которую в Советском Союзе называли "эклер" (фотоперекладка), — обрисовка живых актеров. На тот момент я уже понимал, что хочу клип на песню "Слышу тьму" и думал как раз о мультипликации, учитывая сложность образов самой песни", — пояснил Найк Борзов.