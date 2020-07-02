https://ria.ru/20200702/1573733379.html
Вышел клип на песню Найка Борзова "Слышу тьму"
Найк Борзов выпустил мультипликационный клип на песню "Слышу тьму" из нового студийного альбома "Капля крови Создателя", вышедшего 12 июня. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T00:37
2020-07-02T00:37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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музыка, новости культуры
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости
. Найк Борзов выпустил
мультипликационный клип на песню "Слышу тьму" из нового студийного альбома "Капля крови Создателя", вышедшего 12 июня.
Как сообщили в пресс-службе музыканта, текст он сочинил под впечатлением от историй, связанных с детскими группами самоубийств в социальных сетях.
"В конце прошлого года мне написал режиссер Павел Егоров, с которым мы делали клипы на мои песни "Челнапер" и "Кислотный бог". Он рассказал о том, что <…> начал плотно работать в стилистике мультипликации, которую в Советском Союзе называли "эклер" (фотоперекладка), — обрисовка живых актеров. На тот момент я уже понимал, что хочу клип на песню "Слышу тьму" и думал как раз о мультипликации, учитывая сложность образов самой песни", — пояснил Найк Борзов.
Художником, сценаристом и режиссером видео выступил Давид Бернини. Одним из источников вдохновения для него стала картина Иеронима Босха "Сад земных наслаждений".