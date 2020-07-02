На Камчатке расскажут, как вести себя при встрече с медведем

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. На Камчатке подготовлен к изданию буклет по медвежьей безопасности, На Камчатке подготовлен к изданию буклет по медвежьей безопасности, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.

Он разработан на основе исследований взаимоотношений медведей и жителей населенных пунктов, расположенных в местах, где много этих животных в южной части полуострова.

В ближайшие дни электронная версия буклета будет размещена и доступна для скачивания на сайте заповедника.

В нем эксперты объяснят, почему медведи выходят в поселки, как уменьшить вероятность конфликтов с животными. Также там сообщат, что делать при встрече с хищником и как обезопасить детей от встречи с диким животным.