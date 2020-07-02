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На Камчатке расскажут, как вести себя при встрече с медведем
На Камчатке подготовлен к изданию буклет по медвежьей безопасности, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T02:59
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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дикие животные, туризм, медведи, новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край

На Камчатке расскажут, как вести себя при встрече с медведем

02:59 02.07.2020
0
© Fotolia / kitkorzunБурый медведь на Камчатке
Бурый медведь на Камчатке
© Fotolia / kitkorzun
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. На Камчатке подготовлен к изданию буклет по медвежьей безопасности, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.
Он разработан на основе исследований взаимоотношений медведей и жителей населенных пунктов, расположенных в местах, где много этих животных в южной части полуострова.
В ближайшие дни электронная версия буклета будет размещена и доступна для скачивания на сайте заповедника.
В нем эксперты объяснят, почему медведи выходят в поселки, как уменьшить вероятность конфликтов с животными. Также там сообщат, что делать при встрече с хищником и как обезопасить детей от встречи с диким животным.
Кроме того, будет освещена острая для Камчатки проблема утилизации пищевых отходов, появления стихийных свалок, которые привлекают медведей в населенные пункты. Авторы буклета приводят международный опыт высокой культуры обращения с отходами в США и Канаде, которая позволяет минимизировать конфликты с дикими животными.
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3 октября 2019, 10:54РИА Наука
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