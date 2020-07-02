https://ria.ru/20200702/1573731703.html
На Камчатке расскажут, как вести себя при встрече с медведем
На Камчатке подготовлен к изданию буклет по медвежьей безопасности, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T02:59
2020-07-02T02:59
туризм
дикие животные
туризм
медведи
новости - туризм
кроноцкий заповедник
камчатский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149093/05/1490930507_0:288:5503:3383_1400x0_80_0_0_57770bc0f06b22417cfd10f189e884e9.jpg
https://ria.ru/20191003/1559387199.html
камчатский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/149093/05/1490930507_0:288:5503:3383_1400x0_80_0_0_57770bc0f06b22417cfd10f189e884e9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/149093/05/1490930507_306:0:5198:3669_1400x0_80_0_0_c653f88c543c7a165ae0bf3e64717cae.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149093/05/1490930507_918:0:4587:3669_1400x0_80_0_0_5d2a77e4b51c66b83ec86707906e2995.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дикие животные, туризм, медведи, новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
На Камчатке подготовлен к изданию буклет по медвежьей безопасности, сообщает
пресс-служба Кроноцкого заповедника.
Он разработан на основе исследований взаимоотношений медведей и жителей населенных пунктов, расположенных в местах, где много этих животных в южной части полуострова.
В ближайшие дни электронная версия буклета будет размещена и доступна для скачивания на сайте заповедника.
В нем эксперты объяснят, почему медведи выходят в поселки, как уменьшить вероятность конфликтов с животными. Также там сообщат, что делать при встрече с хищником и как обезопасить детей от встречи с диким животным.
Кроме того, будет освещена острая для Камчатки проблема утилизации пищевых отходов, появления стихийных свалок, которые привлекают медведей в населенные пункты. Авторы буклета приводят международный опыт высокой культуры обращения с отходами в США и Канаде, которая позволяет минимизировать конфликты с дикими животными.