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В Москве показали "один большой день" из жизни панд
Московский зоопарк показал, как живут панды — Диндин и Жуи. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T01:05
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353
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туризм, панды, новости - туризм, московский зоопарк, животные

В Москве показали "один большой день" из жизни панд

01:05 02.07.2020
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© Московский зоопарк / Наталья НазароваСамец панды по кличке Жуи раскрашивает валентинку для своей "избранницы" панды Диндин в Московском зоопарке. Стоп-кадр видео
Самец панды по кличке Жуи раскрашивает валентинку для своей избранницы панды Диндин в Московском зоопарке. Стоп-кадр видео
© Московский зоопарк / Наталья Назарова
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Московский зоопарк показал, как живут панды — Диндин и Жуи.
"Еда, игры и сон – три самых любимых занятия в жизни наших панд, — рассказывают сотрудники зоосада. — Диндин и Жуи живут в Московском зоопарке чуть больше года, за это время у них сформировался график кормлений, отдыха и тренировок".
Утром, как только они просыпаются – сразу получают порцию свежего бамбука. Если на улице жарко – то животные идут отдыхать во внутренние вольеры.
Если погода комфортная — не больше 23 градусов — то обычно остаются на улице, купаются и играют.
Каждый день с пандами проводятся тренинги, которые необходимы для того, чтобы их осматривать и изучать. Пады привыкают к определенным манипуляциям, и для них это своего рода приятная работа, за которую они получают вкусное поощрение.
"Уже видно, что у Жуи и Диндин совершенно разные характеры, — рассказывают сотрудники. — Например, если Диндин получает новую игрушку, она долго будет ее исследовать, разбираться, что это такое. Жуи достаточно пяти минут, чтобы поиграть с новинкой, после этого он начинает искать другое занятие".
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