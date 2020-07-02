В Москве показали "один большой день" из жизни панд

"Уже видно, что у Жуи и Диндин совершенно разные характеры, — рассказывают сотрудники. — Например, если Диндин получает новую игрушку, она долго будет ее исследовать, разбираться, что это такое. Жуи достаточно пяти минут, чтобы поиграть с новинкой, после этого он начинает искать другое занятие".