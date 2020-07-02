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Религия и мировоззрение
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Пастор без паствы. Дональд Трамп может лишиться предвыборного козыря
Президент Дональд Трамп чуть ли не умоляет о поддержке своих самых верных сторонников — евангельских христиан-протестантов. Ведь именно они, по сути, привели... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:07
религия и мировоззрение
хью робертсон
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аналитика - религия и мировоззрение
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хью робертсон, майк пенс, аналитика - религия и мировоззрение, дональд трамп, пенсильвания, вашингтон (город), сша, в мире

Пастор без паствы. Дональд Трамп может лишиться предвыборного козыря

08:00 02.07.2020 (обновлено: 08:07 02.07.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп (слева) приносит присягу на церемонии инаугурации в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп (слева) приносит присягу на церемонии инаугурации в Вашингтоне
© РИА Новости
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Дональд Трамп чуть ли не умоляет о поддержке своих самых верных сторонников — евангельских христиан-протестантов. Ведь именно они, по сути, привели его в Овальный кабинет четыре года назад. Однако сейчас, на волне массового движения против расизма, общины оказались перед непростым выбором. Какую роль религиозный фактор играет в политической судьбе Трампа — в материале РИА Новости.

Гольф вместо молитвы

Техас известен не только ранчо и ковбоями, но и многочисленными протестантскими церквями. Пожалуй, это один из самых религиозных штатов страны. Сейчас он в эпицентре предвыборной президентской кампании: техасцев агитируют голосовать за Трампа.
Ключевой пункт для президентской команды — столица штата Даллас. Агитационное собрание тут проходило не на каком-нибудь стадионе, как обычно, а в протестантской церкви. Антураж соответствующий: бодрые религиозные гимны с лейтмотивом "Иисус — наш Спаситель!" перемежались эмоциональными выступлениями пасторов.
"Мы любим тебя, Трамп! Мы любим тебя, Трамп!" — заводил толпу преподобный Роберт Джеффрес.
Глава евангельской общины Далласа — один из наиболее влиятельных религиозных деятелей в США. Он яростно поддерживает Трампа. Настолько, что перед выборами 2016 года назвал "дураками и гордецами" тех баптистов, которые не проголосуют за республиканца.
"Он сделал реальностью религиозные свободы и консервативную судебную систему!" — обратился Джеффрес со сцены к участникам нынешнего митинга. В ответ ему благосклонно кивнул Майк Пенс, вице-президент США.
© AP Photo / Tony GutierrezВице-президент Майк Пенс во время выступления в баптистской церкви в Далласе
Вице-президент Майк Пенс во время выступления в баптистской церкви в Далласе
© AP Photo / Tony Gutierrez
Вице-президент Майк Пенс во время выступления в баптистской церкви в Далласе
Сам Трамп предпочел встрече с электоральной паствой игру в гольф. Как пишут американские СМИ, в Техас специально отправили именно Пенса — он-то, в отличие от президента, в глазах простых американцев предстает глубоко верующим человеком.

Плейбой обратился к Богу

Почти 82 процента американцев считают себя верующими. Треть исповедуют протестантизм евангелического толка. Это учение, появившееся в Америке в начале XVIII века, ставит во главу угла жизнь по принципам Евангелия и то, что вера в Иисуса Христа может спасти человека.
Евангельские христиане спасли кампанию Дональда Трампа в 2016 году. Их голоса в Мичигане, Пенсильвании, Флориде, Висконсине, Аризоне и Северной Каролине решили тогда исход дела.
Избранный президент в долгу не остался: он публично поддерживал законодательные инициативы по запрету абортов, учредил в Белом доме специальный "религиозный совет", куда вошли наиболее популярные пасторы, преимущественно из евангелистов.
Они не только молились за главу государства, но и всячески защищали его от нападок в СМИ. Пасторы были на стороне Трампа, даже когда Америка вовсю обсуждала связи президента с порноактрисой Сторми Дэниелс.
"Несомненно, президент верит в Бога. Правда, в молодости в его жизни Бога не было, он был плейбоем. Но все меняется — сильно изменился и Трамп", — говорил корреспонденту РИА Новости Франклин Грэм, один из самых популярных пасторов в США.
Несмотря на речи о религиозности, сам президент редко посещал службы. А если и демонстрировал набожность, то неспроста.

"Не мир, но меч"

Так было и 2 июня, когда по всей стране вспыхнули протесты против полицейского произвола. Поводом для беспорядков послужило убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Когда бунт дошел до Вашингтона, Трамп под щелканье фотокамер направился с женой в часовню Святого Иоанна у Белого дома.
"Если город или штат отказываются предпринимать действия, нужные для защиты людей и собственности, я разверну там Вооруженные силы и сам быстро решу за губернаторов проблему", — пригрозил глава государства, стоя у часовни с Библией в руках.
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп у часовни святого Иоанна с Библией в руках
Президент США Дональд Трамп у часовни святого Иоанна с Библией в руках
© REUTERS / Tom Brenner
Президент США Дональд Трамп у часовни святого Иоанна с Библией в руках
В любое другое время этим словам рукоплескали бы миллионы верующих. Но не в разгар движения Black Lives Matter (BLM). Вместо оваций хозяина Овального кабинета осудили, причем свои же.
"Вроде бы сейчас настал тот самый момент, чтобы сказать: "Я разделяю вашу боль". Но президент пошел другим путем", — заявил в начале июня пастор Пэт Робертсон.
Публичный выпад самого известного американского телепроповедника стал тревожным звонком для Белого дома: паства больше не верна своему избраннику. А ведь до недавнего времени Робертсон активно поддерживал президентский курс. Основанный им христианский телеканал CBN — один из наиболее рейтинговых в стране, еще два года назад его окрестили "рупором трамповской пропаганды".
Недовольство главой государства среди верующих приняло поистине библейские масштабы. Президента осудили епископы Римско-католической церкви в США — крупнейшей религиозной организации, члены которой в целом разделяют консервативную риторику Трампа. В демонстрациях движения BLM участвовали лидеры Греческой православной архиепископии в США, а ведь наиболее активные и влиятельные ее прихожане рулили избирательной кампанией республиканского кандидата в 2016 году.
© AP Photo / Steve HelberПастор Пэт Робертсон
Пастор Пэт Робертсон
© AP Photo / Steve Helber
Пастор Пэт Робертсон

"Обусловлены конъюнктурой"

Тем не менее единодушного одобрения или осуждения поведения Трампа в связи с BLM ни одна из крупных церквей не высказала. Во многих сообществах даже наметился раскол по этому поводу.
Наиболее громкими оказались споры в Южной баптистской конвенции (ЮБК) — второй по числу прихожан религиозной организации в США и крупнейшей среди протестантских. Ее адепты, хоть и разделяют повестку Трампа, вышли на баррикады в числе первых. И неудивительно: более трети членов конвенции — афроамериканцы.
Именно поэтому в команде хозяина Белого дома стали "молиться" на протестантов Техаса — их община крупнейшая в ЮБК. А тот самый ярый защитник президента Роберт Джеффрес — популярнейший из ее пасторов.
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПротесты в Нью-Йорке
Протесты в Нью-Йорке
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
Протесты в Нью-Йорке
Однако последняя агитационная встреча с вице-президентом в Далласе показала, что даже наиболее влиятельные проповедники рискуют лишиться паствы.
"Прихожане не только традиционно "белых", но и исторически "черных" церквей придерживаются консервативных позиций. И они всегда голосовали за республиканцев. Но недавние события отодвинули на второй план политические предпочтения — антирасистские выступления для верующих оказались важнее", — говорит религиовед Роман Лункин.
Впрочем, по его мнению, демарши верных сторонников Трампа против него же "обусловлены конъюнктурой". Шумиха вокруг BLM вынудила, например, Южную баптистскую конвенцию впервые включить темнокожего пастора в руководящие структуры. Но любая конъюнктура преходяща.
И если, добавляет религиовед, протестное движение в США в ближайшие пару месяцев спадет, к выборам главы государства 3 ноября большинство верующих вновь будут за нынешнего президента. В противном случае Трампа ждет провал.
Госсекретарь США Майк Помпео
24 июня, 08:00Религия и мировоззрение
США придумали новый способ наказать Россию и Китай
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Религия и мировоззрениеХью РобертсонМайк ПенсАналитика - Религия и мировоззрениеДональд ТрампПенсильванияВашингтон (город)СШАВ мире
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