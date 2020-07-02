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Политический вакуум. Куда уходит популярность Зеленского
Год назад рейтинг Владимира Зеленского зашкаливал, сейчас бьет антирекорды. Падает поддержка партии "Слуга народа", "Зе-команду" сотрясают скандалы, а оппоненты РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:07
европейская солидарность
вадим рабинович
петр порошенко
владимир зеленский
днепропетровская область
харьков
партия "батькивщина"
киев
в мире
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Ну зато у российского рейтинг 77 процентов, а было 140.
48
На Украине в нынешних границах не может быть популярного президента.Может быть только популист на несколько месяцев.Потому как страна в этих границах на основе украинства не жизнеспособна.Нельзя построить успешную страну на отрицании и разрушении.
23
21
днепропетровская область
харьков
киев
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573704747_855:121:2825:1229_1400x0_80_0_0_e006e24084b768b7234343efdee6cdd9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европейская солидарность, вадим рабинович, петр порошенко, владимир зеленский, днепропетровская область, харьков, партия "батькивщина", киев, в мире

Политический вакуум. Куда уходит популярность Зеленского

08:00 02.07.2020 (обновлено: 08:07 02.07.2020)
15869
© REUTERS / HandoutПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS / Handout
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Антон Лисицын. Год назад рейтинг Владимира Зеленского зашкаливал, сейчас бьет антирекорды. Падает поддержка партии "Слуга народа", "Зе-команду" сотрясают скандалы, а оппоненты готовятся взять реванш на выборах. Вернет ли президент Украины утраченную популярность к осени, выясняло РИА Новости.

Ушел в минус

По июньским данным Киевского международного института социологии, действия Зеленского одобрили 38 процентов опрошенных — в мае этот показатель был на девять пунктов выше. Противоположное мнение высказали 45 процентов участников исследования (для сравнения: месяц назад — всего 37).
Счет не в пользу действующего президента. Похожие результаты дал июньский опрос центра "Социальный мониторинг": не доверяют или скорее не доверяют главе государства более половины респондентов, доверяют и скорее доверяют — 41 процент.
Главные проблемы Украины, по их мнению, — вооруженный конфликт в Донбассе, упадок в экономике, инфляция, рост коммунальных тарифов, безработица. Во время предвыборной кампании Зеленский говорил о нулевой терпимости к коррупции, о развитии национального хозяйства и равенстве всех перед законом, предлагал "просто перестать стрелять" на юго-западе страны. Судя по всему, сегодня многие избиратели считают, что их обманули.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции против президента Украины Владимира Зеленского у дома Зеленского в Киеве
Участники акции против президента Украины Владимира Зеленского у дома В. Зеленского в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции против президента Украины Владимира Зеленского у дома Зеленского в Киеве
Не лучше дела и у пропрезидентской партии "Слуга народа". В июне, по данным "Социального мониторинга", ее рейтинг составил 30,5 процента, что на тринадцать пунктов ниже прошлогодних показателей. Следом за "зелеными" (неформальное название "слуг народа") идет "Оппозиционная платформа — За жизнь" с 18,6 процента и объединение бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" с 12 процентами. "Батькивщину" Юлии Тимошенко позитивно оценивают 9,7 процента опрошенных.

Главное событие года

Осенью на Украине местные выборы — если эпидемиологическая ситуация позволит. Спикер Рады Дмитрий Разумков уточнил, что дату голосования назначат в середине июля.
Противники Зеленского готовятся к новому политическому сезону. Александр Турчинов, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны, объявил, что возглавит штаб "Европейской солидарности". "В нашу жизнь возвращаются заказные дела и политические преследования оппонентов, что обесценивает достижения революции достоинства (так в Киеве называют переворот после Майдана. — Прим. ред.) и кровь украинских патриотов", — объяснил он.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции "Немой президент — не мой президент!" в Киеве
Участники акции Немой президент - не мой президент! в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции "Немой президент — не мой президент!" в Киеве
Под "политическим преследованием оппонентов" имеются в виду уголовные дела против Порошенко. Зеленский действительно обещал предшественнику стать его "приговором" — но пятого президента Украины даже не арестовали.
В партии "Слуга народа" звучит эхо старых скандалов. Прошлой осенью один из депутатов слил запись разговора начальника полиции Днепропетровской области и соратника Зеленского, известного актера Юрия Корявченкова. Речь шла о политическом крышевании силовиков, в частности — о невмешательстве в дела прокуратуры и Государственного бюро расследований.
Но шок вызвало даже не это, а упоминание Александры Клитиной: собеседники намекали, что должность замминистра транспорта девушка получила "через постель". После обнародования беседы она уволилась, но год спустя вновь появилась в информационном поле. Теперь Клитина — полуголая — агитирует за новую партию, которая борется с "политическими проститутками".
Команда Зеленского так и не сработалась, и доказательств тому все больше. Недавно, например, в прессу попала запись разговора лидеров партии и фракции "Слуги народа" Александра Корниенко и Давида Арахамии. Парламентарии обсуждали внешность своей соратницы Ирины Аллахвердиевой, а заодно и поведение Зеленского.
© Фото : страница Ирины Аллахвердиевой в FacebookДепутат Верховной рады Украины Ирина Аллахвердиева
Депутат Верховной Рады Украины Ирина Аллахвердиева
© Фото : страница Ирины Аллахвердиевой в Facebook
Депутат Верховной рады Украины Ирина Аллахвердиева
Коллегу назвали "бабой рабочей, как корабельная сосна". Президент же, по их словам, как только ее увидит, так сразу "подпрыгнет" и "выкурит все айкосы". Их упрекнула депутат Ирина Верещук: мол, думать надо о том, как выиграть выборы и эффективно задействовать женщин в политике, а не дискредитировать их.

Драка за улицу

В партии назрели и системные проблемы: офис президента так и не уговорил Раду, где в большинстве — "слуги народа", голосовать за программу премьер-министра Дениса Шмыгаля. А это необходимо, чтобы правительство не отправили в отставку. В СМИ заговорили о досрочных выборах в парламент.
Тем временем другие политики тоже готовятся к новому сезону. Сопредседатель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Рабинович в ответ на жестокое избиение в Харькове активиста Анатолия Шария заявил: если власть не наведет порядок на улицах, его партия сформирует для самообороны новые народные дружины.
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкВадим Рабинович
Вадим Рабинович
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Вадим Рабинович
Все политические силы мобилизуются перед осенним противостоянием, считает директор Украинского института политики Руслан Бортник. "Именно поэтому вновь проявился Турчинов, активизировалась борьба за улицу. Все ждут протестов. И "Слуга народа" выглядит самым слабым игроком. Если партия продолжит действовать вопреки общественному мнению, то осенью окажется между молотом и наковальней: "Европейской солидарностью" и ОПЗЖ. Возникнет серьезный политический кризис", — отмечает Бортник.
Однако, по его словам, силовой захват власти маловероятен. "Взять ее легко, легитимизировать трудно, но очевидно, что "Европейская солидарность" не просто идет на выборы, а хочет поменять вектор всей политики", — подчеркивает он.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДелегат на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Делегат на съезде партии Слуга народа в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Делегат на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Украинский политтехнолог Андрей Золотарев напоминает, что рейтинг Зеленского и его партии снижается давно. "Тревожные сигналы звучали уже зимой, но формально высокие оптимистические цифры успокаивали и побуждали ничего не делать. Череда скандалов и отсутствие положительных результатов привели к тому, что от "зеленых" отошла часть попутчиков — людей, которые голосовали не за Зеленского или "Слугу народа", а против Порошенко. Разрушается электоральное ядро", — объясняет эксперт.
Зеленский и его команда выдвигали лозунг "Мы другие, мы поменяем систему", но на деле сменились разве что персонажи. Новый президент — лайтовая версия Порошенко, добавляет Золотарев. И подытоживает: падение популярности "зеленых" создает политический вакуум. А кто его заполнит — пока неизвестно.
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Европейская солидарностьВадим РабиновичПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийДнепропетровская областьХарьковПартия "Батькивщина"КиевВ мире
Популярные комментарии
Ну зато у российского рейтинг 77 процентов, а было 140.
2 июля, 13:18
sshumov.1973
8200236
На Украине в нынешних границах не может быть популярного президента.Может быть только популист на несколько месяцев.Потому как страна в этих границах на основе украинства не жизнеспособна.Нельзя построить успешную страну на отрицании и разрушении.
2 июля, 13:27
Игорь Бердин
2020100
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