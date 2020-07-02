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Москва. Backstage
Это подкаст Москва. Backstage. Здесь мы говорим о том, как устроено коммунальное закулисье столицы. Разбираемся, какие службы обеспечивают жизнедеятельность города, и узнаем об интересных особенностях их работы.
https://ria.ru/20200702/1573706614.html
"Москва.Backstage". Газовая безопасность в городе и квартире
Даже в эпоху тотальной электрификации жители более миллиона московских квартир продолжают пользоваться газовыми приборами. Одни считают, что готовить на газу гораздо проще, другие ценят ресурс за небольшую стоимость. Правда ли, что приготовленная на газу еда – вкуснее? И в чем вообще преимущество газовых приборов перед электрическими?
2020-07-02T14:00
москва. backstage
подкаст
мосгаз
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"Москва.Backstage". Газовая безопасность в городе и квартире
Даже в эпоху тотальной электрификации жители более миллиона московских квартир продолжают пользоваться газовыми приборами. Одни считают, что готовить на газу гораздо проще, другие ценят ресурс за небольшую стоимость. Правда ли, что приготовленная на газу еда – вкуснее? И в чем вообще преимущество газовых приборов перед электрическими?
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573707124_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_073e451ec89a250140bb7e7679071bbd.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст, мосгаз

"Москва.Backstage". Газовая безопасность в городе и квартире

14:00 02.07.2020
182
Москва. Backstage
"Москва.Backstage". Газовая безопасность в городе и квартире
Вчера, 14:00
Даже в эпоху тотальной электрификации жители более миллиона московских квартир продолжают пользоваться газовыми приборами. Одни считают, что готовить на газу гораздо проще, другие ценят ресурс за небольшую стоимость. Правда ли, что приготовленная на газу еда – вкуснее? И в чем вообще преимущество газовых приборов перед электрическими?
Какие правила газовой безопасности необходимо соблюдать, чтобы продлить срок службы плиты и водонагревателя? Как отличить лже-газовика от настоящего специалиста? Можно ли навсегда отказаться от газоснабжения и причем тут соседи? Настолько ли эффективны детекторы газа, как утверждает реклама?
На эти и другие вопросы отвечает Татьяна Киселева, начальник управления внутридомового газового оборудования АО "Мосгаз".
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Москва. BackstageПодкастМосгаз
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