"Москва.Backstage". Газовая безопасность в городе и квартире

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Москва. Backstage "Москва.Backstage". Газовая безопасность в городе и квартире

Даже в эпоху тотальной электрификации жители более миллиона московских квартир продолжают пользоваться газовыми приборами. Одни считают, что готовить на газу гораздо проще, другие ценят ресурс за небольшую стоимость. Правда ли, что приготовленная на газу еда – вкуснее? И в чем вообще преимущество газовых приборов перед электрическими?