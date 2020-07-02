https://ria.ru/20200702/1573706614.html
"Москва.Backstage". Газовая безопасность в городе и квартире
Даже в эпоху тотальной электрификации жители более миллиона московских квартир продолжают пользоваться газовыми приборами. Одни считают, что готовить на газу гораздо проще, другие ценят ресурс за небольшую стоимость. Правда ли, что приготовленная на газу еда – вкуснее? И в чем вообще преимущество газовых приборов перед электрическими?
2020-07-02T14:00
2020-07-02T14:00
москва. backstage
подкаст
мосгаз
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"Москва.Backstage". Газовая безопасность в городе и квартире
Даже в эпоху тотальной электрификации жители более миллиона московских квартир продолжают пользоваться газовыми приборами. Одни считают, что готовить на газу гораздо проще, другие ценят ресурс за небольшую стоимость. Правда ли, что приготовленная на газу еда – вкуснее? И в чем вообще преимущество газовых приборов перед электрическими?
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573707124_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_073e451ec89a250140bb7e7679071bbd.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст, мосгаз
"Москва.Backstage". Газовая безопасность в городе и квартире
Даже в эпоху тотальной электрификации жители более миллиона московских квартир продолжают пользоваться газовыми приборами. Одни считают, что готовить на газу гораздо проще, другие ценят ресурс за небольшую стоимость. Правда ли, что приготовленная на газу еда – вкуснее? И в чем вообще преимущество газовых приборов перед электрическими?