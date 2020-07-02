Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200702/1573695071.html
В России нашли способ безопасной переработки отходов нефтедобычи
Экономичный и экологически чистый метод утилизации отходов от бурения скважин разработали ученые Тюменского индустриального университета (ТИУ). По словам... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T03:00
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
тюменский индустриальный институт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573705978_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_907434da919fd0cbd74a7d3c3e17bb84.jpg
https://ria.ru/20200512/1571175186.html
https://ria.ru/20200220/1564968439.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573705978_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_907434da919fd0cbd74a7d3c3e17bb84.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573705978_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_20a424d6d3aeadd4cbbbe02f998624a0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573705978_514:0:2562:2048_1400x0_80_0_0_8aa470ec39f84af76300ed14f20b46c8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
университетская наука, навигатор абитуриента, тюменский индустриальный институт

В России нашли способ безопасной переработки отходов нефтедобычи

03:00 02.07.2020
294
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБуровая установка
Буровая установка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Экономичный и экологически чистый метод утилизации отходов от бурения скважин разработали ученые Тюменского индустриального университета (ТИУ). По словам авторов, их разработка поможет существенно снизить уровень токсического воздействия на окружающую среду при нефтедобыче на суше. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
При бурении нефтедобывающих скважин, как объяснили специалисты, в них закачивают специальные солевые растворы на водной или углеводородной основе. Извлеченная из скважины порода с подобными добавками токсична для окружающей среды, причем ликвидация загрязнения занимает более десяти лет.
Контейнер с обедненным гексафторидом урана
12 мая, 09:00РИА Наука
Российские ученые придумали, как извлечь пользу из токсичных отходов
Существующие методы утилизации буровых отходов, по словам ученых ТИУ, предполагают большие затраты, не обеспечивая при этом должный уровень экологической безопасности. Метод, созданный в ТИУ, позволяет преобразовать буровые отходы в экологически чистый материал, применимый для строительных земляных работ.
"Вместо традиционной обработки отходов на центрифуге с последующим термическим обезвреживанием, мы вносим в них минеральные компоненты с невысокой стоимостью и, смешивая, доводим до состояния однородной массы. Гипс, глауконит и диатомит позволяют снизить содержание солей, концентрацию нефтепродуктов и тяжелых металлов", – рассказала руководитель исследовательской группы, доцент кафедры техносферной безопасности ТИУ Елена Гаевая.
Как отметили ученые ТИУ, их метод отличается от традиционного тем, что не предполагает образование вторичного отхода, не загрязняет атмосферу продуктами горения, а также существенно экономит ресурсы и время.
"Наша технология развивает физико-химический метод утилизации отходов, предполагающий добавление в них смеси сорбентов, поглощающих токсичные вещества. При этом наш способ не только намного эффективнее и безопаснее зарубежных аналогов, но и на 10-15 процентов дешевле, что более чем достаточно для рыночного успеха", – отметила Елена Гаевая.
Утилизация по новой технологии проходит параллельно бурению, занимая не более двух недель. Это позволяет избежать длительного хранения отходов, в процессе которого происходит постоянная утечка токсичных веществ. При этом новый метод, как объяснили авторы, не требует ни обширной инфраструктуры, ни доставки оборудования в труднодоступные районы, где зачастую проводится бурение.
Угольная электростанция
20 февраля, 03:00РИА Наука
Ученые из России разработали выгодную стратегию утилизации отходов
Также новая технология, в отличие от существующих аналогов, рассчитана на эффективное применение при температурах до минус 35 ̊С, что делает ее перспективной при освоении арктических территорий, подчеркнули ученые.
В данный момент группа специалистов ТИУ работает над созданием мобильной установки для утилизации буровых отходов, а также подготавливает технологию к выходу на мировой рынок, адаптируя ее для применения в различных климатических и геологических условиях.
1010000
Обсудить 0
РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаТюменский индустриальный институт
Рекомендуем
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
В Пермском крае за поправки проголосовали 70,75% избирателей
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Коллега Харламова рассказал о его реакции на травлю после фильма "Текст"
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
Назван сценарий применения "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты
Конституция Российской Федерации
В Коми поправки в Конституцию поддержали 65,08% избирателей
Смартфон
Эксперт рассказал, почему можно не устанавливать обновление на смартфон
Келли Краф
США инициируют голосование по продлению оружейного эмбарго против Ирана
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
В Дагестане, Чечне и Туве более 90% избирателей проголосовали за поправки
Вид на Буэнос-Айрес
В Аргентине свыше 200 человек проголосовали по поправкам в Конституцию
Девушка в медицинской маске на беговой дорожке в фитнес-клубе Ludus Dome в Москве
Фитнес-клубы заметили изменение подхода россиян к спорту
Ручной пулемет РПК-16
В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
Самолет Boeing 737 Max
FAA и Boeing завершили трехдневные сертификационные полеты 737 MAX
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт в Славянке
Стала известна ориентировочная себестоимость пуска с "Морского старта"
Протестующие в Сиэтле. Стоп-кадр видео
В Сиэтле полиция ликвидировала "автономную зону"
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
ВТО обвинила Эр-Рияд в несоблюдении требований по борьбе с пиратством
Медицинская сестра в больничной палате
В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33ВМС Колумбии изъяли 7,5 тонн кокаина с судна неподалеку от Панамы
05:28В США четыре человека пострадали при стрельбе
05:26В США демонтировали статую генерала конфедератов Джексона
05:19В США около 1,7 тысячи проголосовали по поправкам в Конституцию России
05:16В Приморье не поступало жалоб на голосовании
05:14В США голосование по поправкам в Конституцию прошло без провокаций
05:04Пушков оценил статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
05:01Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
Лента новостейМолния