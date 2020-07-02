В России нашли способ безопасной переработки отходов нефтедобычи

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Экономичный и экологически чистый метод утилизации отходов от бурения скважин разработали ученые Тюменского индустриального университета (ТИУ). По словам авторов, их разработка поможет существенно снизить уровень токсического воздействия на окружающую среду при нефтедобыче на суше. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

При бурении нефтедобывающих скважин, как объяснили специалисты, в них закачивают специальные солевые растворы на водной или углеводородной основе. Извлеченная из скважины порода с подобными добавками токсична для окружающей среды, причем ликвидация загрязнения занимает более десяти лет.

Существующие методы утилизации буровых отходов, по словам ученых ТИУ, предполагают большие затраты, не обеспечивая при этом должный уровень экологической безопасности. Метод, созданный в ТИУ, позволяет преобразовать буровые отходы в экологически чистый материал, применимый для строительных земляных работ.

"Вместо традиционной обработки отходов на центрифуге с последующим термическим обезвреживанием, мы вносим в них минеральные компоненты с невысокой стоимостью и, смешивая, доводим до состояния однородной массы. Гипс, глауконит и диатомит позволяют снизить содержание солей, концентрацию нефтепродуктов и тяжелых металлов", – рассказала руководитель исследовательской группы, доцент кафедры техносферной безопасности ТИУ Елена Гаевая.

Как отметили ученые ТИУ, их метод отличается от традиционного тем, что не предполагает образование вторичного отхода, не загрязняет атмосферу продуктами горения, а также существенно экономит ресурсы и время.

"Наша технология развивает физико-химический метод утилизации отходов, предполагающий добавление в них смеси сорбентов, поглощающих токсичные вещества. При этом наш способ не только намного эффективнее и безопаснее зарубежных аналогов, но и на 10-15 процентов дешевле, что более чем достаточно для рыночного успеха", – отметила Елена Гаевая.

Утилизация по новой технологии проходит параллельно бурению, занимая не более двух недель. Это позволяет избежать длительного хранения отходов, в процессе которого происходит постоянная утечка токсичных веществ. При этом новый метод, как объяснили авторы, не требует ни обширной инфраструктуры, ни доставки оборудования в труднодоступные районы, где зачастую проводится бурение.

Также новая технология, в отличие от существующих аналогов, рассчитана на эффективное применение при температурах до минус 35 ̊С, что делает ее перспективной при освоении арктических территорий, подчеркнули ученые.