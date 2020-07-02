Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200702/1573680275.html
В Плесе открывается выставка библейских иллюстраций Сальвадора Дали
Выставка "Сальвадор Дали. Священное послание" в левитановском культурном центре в Плесе представит его графическую серию Biblia Sacra с иллюстрациями к Ветхому... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T07:14
плес
культура
новости культуры
музеи
сальвадор дали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677426_0:58:904:566_1400x0_80_0_0_c84443f8705e95fa14709194349b86aa.jpg
https://ria.ru/20200520/1571721769.html
плес
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677426_0:58:904:566_1400x0_80_0_0_c84443f8705e95fa14709194349b86aa.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677426_0:0:756:566_1400x0_80_0_0_bc83c4c89475ef56aa8c775e681d9bb9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677426_0:0:566:566_1400x0_80_0_0_6b872af373d3d79c6fb42a04f15c19f0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
плес , новости культуры, музеи, сальвадор дали

В Плесе открывается выставка библейских иллюстраций Сальвадора Дали

07:14 02.07.2020
335
© Плесский музей-заповедникАфиша выставки графической сери Сальвадора Дали "Сальвадор Дали. Священное послание"
Афиша выставки графической сери Сальвадора Дали Сальвадор Дали. Священное послание
© Плесский музей-заповедник
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Выставка "Сальвадор Дали. Священное послание" в левитановском культурном центре в Плесе представит его графическую серию Biblia Sacra с иллюстрациями к Ветхому и Новому Заветам, сообщают организаторы проекта.
В полном объеме ее нет в российских музеях, она привезена из частного итальянского собрания компанией "Артгит".
В 1963 году художник получил предложение от Джузеппе Альбаретто проиллюстрировать новое издание Библии (Biblia Sacra).
"Сальвадор Дали предпринял рискованное предприятие — передать языком сюрреализма библейские истории и в этом смысле сломать существовавшие в изобразительном искусстве традиции", — говорится в пресс-релизе.
Художник сам выбирал библейские сюжеты. В результате в 1963–1964 годах появились 105 работ в смешанной технике (акварель, гуашь, тушь, пастель, карандаш).
В 1964–1967 годах они были переведены в литографии. Так возник самый масштабный графический проект в творчестве Дали.
Выставка "Священное послание" представит из него 60 работ.
Экспозиция будет работать в Левитановском культурном центре со 2 июля по 13 сентября 2020 года.
Пилар Абель и Сальвадор Дали
20 мая, 12:45Культура
Суд окончательно установил, что Пилар Абель не дочь Сальвадора Дали
200100
КультураПлесНовости культурыМузеиСальвадор Дали
Рекомендуем
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане
Ватикан озабочен возможными акциями Израиля в Палестине
Медик выходит из машины скорой помощи
В Кузбассе выявили 62 новых случая коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
Кадр видео падения пакета с мусором на ребенка в Красногорске
В Красногорске расследуют инцидент с упавшей на девочку бутылкой
Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США
Бритни Спирс рассмешила пользователей странным танцем
Пробная сдача Единого государственного экзамена в лицее No 88 в Екатеринбурге
Психологи дали советы школьникам, как побороть волнение перед ЕГЭ
Коронавирус
Загадочные помощники. Что защищает половину населения от коронавируса
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Постпред Крыма объяснил страхом заявление Киева о новых санкциях
Демонтаж статуи генерала конфедератов Томаса Джексона с постамента в городе Ричмонд в США. Стоп-кадр с видео
В США демонтировали статую генерала конфедератов Джексона
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
Ока
Мечта художника: почему нужно обязательно побывать в усадьбе Поленово
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
Назван сценарий применения "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты
Британский музыкант Ринго Старр
Ринго Старр отметит 80-летие онлайн-вечеринкой
Медицинская сестра в больничной палате
В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка
Автомобиль украинской полиции
На Украине заявили о задержании экс-депутата крымского парламента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
03:56"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
03:53В России создали дрон-дальнобойщик
03:41В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
03:39Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе
03:35Назван регион с наибольшим число россиян с ожирением
03:30"Роскосмос" решил, когда затопит "Прогресс" с отходами экипажа МКС
Лента новостейМолния