https://ria.ru/20200702/1573680275.html
В Плесе открывается выставка библейских иллюстраций Сальвадора Дали
Выставка "Сальвадор Дали. Священное послание" в левитановском культурном центре в Плесе представит его графическую серию Biblia Sacra с иллюстрациями к Ветхому... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T07:14
2020-07-02T07:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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плес , новости культуры, музеи, сальвадор дали
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Выставка "Сальвадор Дали. Священное послание" в левитановском культурном центре в Плесе представит его графическую серию Biblia Sacra с иллюстрациями к Ветхому и Новому Заветам, сообщают организаторы проекта.
В полном объеме ее нет в российских музеях, она привезена из частного итальянского собрания компанией "Артгит".
В 1963 году художник получил предложение от Джузеппе Альбаретто проиллюстрировать новое издание Библии (Biblia Sacra).
"Сальвадор Дали предпринял рискованное предприятие — передать языком сюрреализма библейские истории и в этом смысле сломать существовавшие в изобразительном искусстве традиции", — говорится в пресс-релизе.
Художник сам выбирал библейские сюжеты. В результате в 1963–1964 годах появились 105 работ в смешанной технике (акварель, гуашь, тушь, пастель, карандаш).
В 1964–1967 годах они были переведены в литографии. Так возник самый масштабный графический проект в творчестве Дали.
Выставка "Священное послание" представит из него 60 работ.
Экспозиция будет работать в Левитановском культурном центре со 2 июля по 13 сентября 2020 года.