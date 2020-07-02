В Москве создали первый межотраслевой кластер

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В столице в рамках Московского инновационного кластера (МИК) появилось первое межотраслевое объединение. Предприятия, вошедшие в него, используют интеллектуальные, финансовые, материально-технические, информационные и иные ресурсы друг друга для проведения совместных исследований и разработок, рассказали в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Объединившись в межотраслевой кластер на платформе i.moscow, участники положили начало созданию специализированного цифрового сообщества, которое станет катализатором реализации их идей и проектов", — отметили в пресс-службе.

С помощью IT-платформы участники кластера могут подавать заявки на меры поддержки, взаимодействовать с другими участниками и пользоваться различными сервисами — например, арендой площадей, загрузкой продукции, биржей контрактного производства и другими. Разработчик i.moscow — правительство Москвы.

Создать в рамках МИК межотраслевой кластер могут не менее 30 организаций из одной или нескольких смежных отраслей, которые будут разрабатывать как минимум один проект.

"Чтобы стать участником, нужно подать заявку онлайн с помощью сервиса "Межотраслевые кластеры". Инициаторы создания вправе самостоятельно приглашать в межотраслевой кластер любые компании и индивидуальных предпринимателей из числа участников Московского инновационного кластера, ограничений в этой части нет", — отметили в пресс-службе департамента.

Первая ласточка

Первый межотраслевым объединением стал инновационный территориальный кластер (ИТК) "Зеленоград" — создается кооперационная цепочка (консорциум) в сфере микроэлектроники. В его состав вошли 33 научных, образовательных, исследовательских и производственных организации.

"Это позволит объединить усилия российских поставщиков для организации конкурентного отечественного сквозного производства — от оборудования до электронной компонентной базы, полного удовлетворения потребностей предприятий радиоэлектронной промышленности и экспорта продукции участников консорциума на международные рынки", — подчеркнули в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития.