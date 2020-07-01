Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573761825.html
Поправки поддержали 77,8% избирателей после обработки 80% протоколов
За поправки в Конституцию проголосовали 77,77 процента россиян, против высказались 21,42 процента, сообщил Центризбирком по результатам обработки более 80... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-02T00:55
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
цик рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573748762_0:106:3051:1822_1400x0_80_0_0_1ae05db6c5d9b160c949abfb112cdfbf.jpg
Небольшой соцопрос с помощью эмодзи на этом ресурсе: Палец вверх, - вам нравится этот опрос. Палец вниз, - вам не нравиться этот опрос. Кто голосовал ДА, тот выбирает эмодзи улыбку. Кто голосовал НЕТ, тот выбирает хмурое эмодзи с бровями. Кто НЕ ХОДИЛ голосовать, - выбирает эмодзи удивление с открытым ртом. Кто ИСПОРТИЛ бюллетень, - выбирает эмодзи недовольное.
74
Фуууу,, какая ложь!
65
81
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573748762_0:106:3051:1822_1400x0_80_0_0_1ae05db6c5d9b160c949abfb112cdfbf.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573748762_158:0:2887:2047_1400x0_80_0_0_3a272fb55c7a3632c8a809f27b64bcac.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573748762_926:0:2973:2047_1400x0_80_0_0_f3309d91de2e15122a6dbd82faf78e26.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, цик рф, политика

Поправки поддержали 77,8% избирателей после обработки 80% протоколов

23:56 01.07.2020 (обновлено: 00:55 02.07.2020)
4588
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. За поправки в Конституцию проголосовали 77,77 процента россиян, против высказались 21,42 процента, сообщил Центризбирком по результатам обработки более 80 процентов протоколов.
По последним данным, общероссийская явка составила почти 65 процентов.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

В среду началась финальная стадия голосования по поправкам к Конституции России.

Участник Великой Отечественной войны Григорий Скрипов во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ
1 из 14

В среду началась финальная стадия голосования по поправкам к Конституции России.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев

Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение нескольких дней: голосование началось 25 июня.

Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке №1954 в Новосибирске
2 из 14

Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение нескольких дней: голосование началось 25 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, "эта идея себя оправдала".

Российский космонавт-испытатель Анатолий Иванишин во время голосования на борту МКС
3 из 14

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, "эта идея себя оправдала".

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могли воспользоваться электронным дистанционным голосованием.

На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
4 из 14

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могли воспользоваться электронным дистанционным голосованием.

© РИА Новости / Павел Лисицын
© РИА Новости / Томас Тхайцук

Находящиеся за пределами России граждане также могут проголосовать.

Очередь возле избирательного участка №8000 в городу Сухуме в Грузии, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
5 из 14

Находящиеся за пределами России граждане также могут проголосовать.

© РИА Новости / Томас Тхайцук
© РИА Новости / Андрей Каспришин

Для них, по данным МИД, образовано 254 участка в 144 государствах.

Заместитель директора Барнаульского зоопарка Александр Чеботарев с медвежонком Дашей на избирательном участке, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
6 из 14

Для них, по данным МИД, образовано 254 участка в 144 государствах.

© РИА Новости / Андрей Каспришин
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм.

Молодой человек голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в Москве
7 из 14

ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Виталий Аньков

Все находящиеся на участке обязаны соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру.

Сотрудники полиции дежурят во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в средней школе №6 во Владивостоке
8 из 14

Все находящиеся на участке обязаны соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков

Паспорт участникам голосования не нужно передавать в руки комиссии, а только показать на расстоянии для сверки данных с теми, что уже внесены в список.

Курсант Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского предъявляет свой паспорт во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России во Владивостоке
9 из 14

Паспорт участникам голосования не нужно передавать в руки комиссии, а только показать на расстоянии для сверки данных с теми, что уже внесены в список.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.

Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в Москве
10 из 14

На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Александр Кряжев

Для тех, кто не сможет прийти на участок, предусмотрено также голосование на дому — оно проходит бесконтактно.

Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке №1954 в Новосибирске
11 из 14

Для тех, кто не сможет прийти на участок, предусмотрено также голосование на дому — оно проходит бесконтактно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Также голосование проходит и на придомовых территориях.

Священнослужитель принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Бишкеке
12 из 14

Также голосование проходит и на придомовых территориях.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин также проголосовал по поправкам к Конституции на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.

Президент РФ В. Путин принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
13 из 14

Президент России Владимир Путин также проголосовал по поправкам к Конституции на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид

Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования, — при помощи механизма "Мобильный избиратель".

Женщина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке №323 в Казани
14 из 14

Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования, — при помощи механизма "Мобильный избиратель".

© РИА Новости / Максим Богодвид
1 из 14

В среду началась финальная стадия голосования по поправкам к Конституции России.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
2 из 14

Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение нескольких дней: голосование началось 25 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
3 из 14

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, "эта идея себя оправдала".

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
4 из 14

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могли воспользоваться электронным дистанционным голосованием.

© РИА Новости / Павел Лисицын
5 из 14

Находящиеся за пределами России граждане также могут проголосовать.

© РИА Новости / Томас Тхайцук
6 из 14

Для них, по данным МИД, образовано 254 участка в 144 государствах.

© РИА Новости / Андрей Каспришин
7 из 14

ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
8 из 14

Все находящиеся на участке обязаны соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру.

© РИА Новости / Виталий Аньков
9 из 14

Паспорт участникам голосования не нужно передавать в руки комиссии, а только показать на расстоянии для сверки данных с теми, что уже внесены в список.

© РИА Новости / Виталий Аньков
10 из 14

На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
11 из 14

Для тех, кто не сможет прийти на участок, предусмотрено также голосование на дому — оно проходит бесконтактно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
12 из 14

Также голосование проходит и на придомовых территориях.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
13 из 14

Президент России Владимир Путин также проголосовал по поправкам к Конституции на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
14 из 14

Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования, — при помощи механизма "Мобильный избиратель".

© РИА Новости / Максим Богодвид

Результаты голосования в регионах

В некоторых регионах уже подсчитали сто процентов протоколов. Везде большинство проголосовавших россиян поддержали поправки:
Чукотка: за — 80,3 процента, против — 18,6.
Сахалин: за — 74,84 процента, против — 24,04.
Еврейская автономная область: за — 77,3 процента, против — 21,39.
Камчатка: за — 61,76 процента, против — 37,16.
Магаданская область: за — 63,03 процента, против — 36,62.
Хабаровский край: за — 62,28 процента, против — 36,64.
Амурская область: за — 70,42 процента, против — 28,25 процента.
Приморский край: за — 78,86 процента, против — 20,24 процента.
Алтай: за — 66,16 процента, против — 32,83 процента.
Хакасия: за — 69,52 процента, против — 29,28 процента.
Тыва: за — 96,79 процента, против — 2,99 процента.
Томская область: за — 64,86 процента, против — 34,09 процента.
Курганская область: за — 69,58 процента, против — 29,53 процента.
Бурятия: за — 71,95 процента, против — 26,49 процента.
Иркутская область: за — 64,28 процента, против — 34,84 процента.
Красноярский край: за — 70,1 процента, против — 28,97 процента.
Ямало-Ненецкий автономный округ: за — 89,16 процента, против — 10,29 процента.
Новосибирская область: за — 67,59 процента, против — 31,30 процента.
Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты экзитполов. Социологи провели опрос на 800 избирательных участках в 25 субъектах страны. Большинство респондентов рассказали, что поддержали изменения в Основной закон. Так, за поправки к Конституции проголосовали 71,2 процента россиян, а против высказались 28,3 процента. Примерно полпроцента опрошенных заявили, что испортили бюллетень.
Голосование уже завершилось по всей стране. Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области.
Подсчет голосов по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
25263213142
Обсудить 81
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЦИК РФПолитика
Популярные комментарии
Небольшой соцопрос с помощью эмодзи на этом ресурсе: Палец вверх, - вам нравится этот опрос. Палец вниз, - вам не нравиться этот опрос. Кто голосовал ДА, тот выбирает эмодзи улыбку. Кто голосовал НЕТ, тот выбирает хмурое эмодзи с бровями. Кто НЕ ХОДИЛ голосовать, - выбирает эмодзи удивление с открытым ртом. Кто ИСПОРТИЛ бюллетень, - выбирает эмодзи недовольное.
2 июля, 00:08
Виталий Борисович
612173297
Фуууу,, какая ложь!
2 июля, 00:10
Covid короновирусович
51001013
Рекомендуем
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
Поправки поддержали 77,93% избирателей после обработки 90,04% протоколов
Работа информационного центра ЦИК России
Поправки поддержали 77,84% избирателей после обработки 85% протоколов
Работа информационного центра ЦИК России
Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортаж
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Поправки поддержали более 77% россиян после обработки 70% протоколов
Президент России Владимир Путин
Песков ответил на предложение сенатора в США ввести санкции против Путина
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
Медик карантинного центра в Коммунарке
В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом
Выездное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России в Москве
В Москве обработали 50% протоколов очного голосования
Работа информационного центра ЦИК России
Поправки поддержали свыше 76% россиян после обработки 50% протоколов
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке в Екатеринбурге
Поправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95,61% протоколов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала запрет RT в Латвии
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Поправки поддержали 77,6% россиян после обработки 75% протоколов
Мужчина на избирательном участке в Санкт-Петербурге во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Более 80% петербуржцев одобрили поправки в Конституцию
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке в Екатеринбурге
Опубликованы первые данные экзит-поллов о голосовании по поправкам
Работа информационного центра ЦИК России
В Москве 65,2% избирателей поддержали поправки в очном голосовании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53СМИ: Илон Маск продает четыре дома в Лос-Анджелесе за $62,5 миллиона
05:48NYT назвала посредника в "сговоре" России и талибов
05:43В КНР прокомментировали заявления Лондона по Гонконгу
05:38Эксперт назвала преимущества "умных" счетчиков для россиян
05:38В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр
05:33ВМС Колумбии изъяли 7,5 тонн кокаина с судна неподалеку от Панамы
05:28В США четыре человека пострадали при стрельбе
05:26В США демонтировали статую генерала конфедератов Джексона
05:19В США около 1,7 тысячи проголосовали по поправкам в Конституцию России
05:16В Приморье не поступало жалоб на голосовании
05:14В США голосование по поправкам в Конституцию прошло без провокаций
05:04Пушков оценил статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
05:01Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
Лента новостейМолния