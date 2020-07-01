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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573761779.html
Москалькова рассказала о реакции молодежи на внедрение онлайн-голосования
Молодежь приветствует онлайн-голосование и просит применить эту форму для избирательных компаний и референдумов, сказала уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:53
голосование по поправкам в конституцию
татьяна москалькова
конституция рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573627869_0:0:3038:1710_1400x0_80_0_0_02b11dd316edf7d5497197808374aef8.jpg
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353
60
татьяна москалькова, конституция рф, политика

Москалькова рассказала о реакции молодежи на внедрение онлайн-голосования

23:53 01.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТатьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Молодежь приветствует онлайн-голосование и просит применить эту форму для избирательных компаний и референдумов, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Много обращений к нам было от людей, которые хотели выразить свою позицию, что их устраивают длинные голосования и использовать интернет, особенно молодежь об этом заявляет, это было удобно, и они просили меня передать, что такая форма подходила бы и к проведению избирательных компаний и референдумов", - сказала Москалькова в информационном центре ЦИК.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюТатьяна МоскальковаКонституция РФПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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