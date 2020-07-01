Москалькова рассказала о реакции молодежи на внедрение онлайн-голосования

"Много обращений к нам было от людей, которые хотели выразить свою позицию, что их устраивают длинные голосования и использовать интернет, особенно молодежь об этом заявляет, это было удобно, и они просили меня передать, что такая форма подходила бы и к проведению избирательных компаний и референдумов", - сказала Москалькова в информационном центре ЦИК.