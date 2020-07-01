Москалькова рассказала о реакции молодежи на внедрение онлайн-голосования

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Молодежь приветствует онлайн-голосование и просит применить эту форму для избирательных компаний и референдумов, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Много обращений к нам было от людей, которые хотели выразить свою позицию, что их устраивают длинные голосования и использовать интернет, особенно молодежь об этом заявляет, это было удобно, и они просили меня передать, что такая форма подходила бы и к проведению избирательных компаний и референдумов", - сказала Москалькова в информационном центре ЦИК.
Вчера, 08:00Россия голосует за свое будущее
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.