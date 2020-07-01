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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573761716.html
В Москве обработали 50% протоколов очного голосования
В Москве в очном голосовании за поправки проголосовали 65,2%, против - 33,8%, свидетельствуют данные общественного штаба после обработки более 50% протоколов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:52
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
цик рф
москва
политика
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573731677_0:0:3232:1818_1400x0_80_0_0_6951dfada9ee2ffc49fe0051c3602a1a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
конституция рф, цик рф, москва, политика

В Москве обработали 50% протоколов очного голосования

23:52 01.07.2020
339
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВыездное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России в Москве
Выездное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Москве в очном голосовании за поправки проголосовали 65,2%, против - 33,8%, свидетельствуют данные общественного штаба после обработки более 50% протоколов.
Согласно опубликованным данным, обработаны 1816 протоколов очного голосования (50,3%), за проголосовали 65,2%, против - 33,8%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЦИК РФМоскваПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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