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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Красноярском крае за поправки проголосовали более 70% избирателей
За поправки в Конституцию РФ проголосовали 70,10% жителей Красноярского края, против - 28,97%, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:52
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
красноярский край
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
конституция рф, красноярский край, политика

В Красноярском крае за поправки проголосовали более 70% избирателей

23:51 01.07.2020 (обновлено: 23:52 01.07.2020)
289
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкГолосование по внесению изменений в Конституцию РФ
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За поправки в Конституцию РФ проголосовали 70,10% жителей Красноярского края, против - 28,97%, свидетельствуют данные ЦИК.
По данным ЦИК, в Красноярском крае обработаны 100% протоколов.
За поправки проголосовали 70,1% жителей региона, против - 28,97%.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФКрасноярский крайПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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