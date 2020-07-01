https://ria.ru/20200701/1573761672.html
В Красноярском крае за поправки проголосовали более 70% избирателей
За поправки в Конституцию РФ проголосовали 70,10% жителей Красноярского края, против - 28,97%, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:51
2020-07-01T23:52
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
красноярский край
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573749587_0:38:3018:1735_1400x0_80_0_0_b4cf0698427c0edd42388a4f65b058ce.jpg
красноярский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573749587_0:38:3018:1735_1400x0_80_0_0_b4cf0698427c0edd42388a4f65b058ce.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573749587_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_bc2bceecb1fc39cb3118b492b52d0e3a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573749587_219:0:2267:2048_1400x0_80_0_0_5083d4ed92af791e79a8852029f8f446.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, красноярский край, политика