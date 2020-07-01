Памфилова оценила возможность внедрения многодневного голосования

"Одно дело уникальная такая разовая акция, другое дело процесс избирательный перманентный. И надо понимать, что это все равно существенное изменение в законодательстве. Это другие ресурсы, другой процесс формирования комиссий", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в среду.