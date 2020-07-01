https://ria.ru/20200701/1573761597.html
Памфилова оценила возможность внедрения многодневного голосования
Применение практики голосования в течение нескольких дней в дальнейшем потребует изменений в законодательстве, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:48
2020-07-01T23:48
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
цик рф
политика
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https://ria.ru/20200701/1573759177.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, цик рф, политика