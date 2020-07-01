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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Памфилова оценила возможность внедрения многодневного голосования
Применение практики голосования в течение нескольких дней в дальнейшем потребует изменений в законодательстве, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:48
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
цик рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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элла памфилова, цик рф, политика

Памфилова оценила возможность внедрения многодневного голосования

23:48 01.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Применение практики голосования в течение нескольких дней в дальнейшем потребует изменений в законодательстве, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, этот вопрос пока не обсуждался в ЦИК.
"Одно дело уникальная такая разовая акция, другое дело процесс избирательный перманентный. И надо понимать, что это все равно существенное изменение в законодательстве. Это другие ресурсы, другой процесс формирования комиссий", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в среду.
Председатель ЦИК добавила, что избирательная система прошла большую проверку на прочность.
"Но то, что система сейчас это выдержала в таком темпе, в таком масштабе, она просто прошла большую проверку на прочность", - отметила председатель ЦИК.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаЦИК РФПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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