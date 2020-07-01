В Вашингтоне около 400 человек проголосовали по поправкам в Конституцию

"Мы их не слышим, они своей жизнью живут, имеют право в пределах американского законодательства высказывать свое мнение. Мы видим, что там есть и полиция. Они, видимо, хорошо изучили законы и установки, которые здесь есть, поэтому больше 10 человек не собираются, поэтому и полиция не вмешивается. Дорогу они не перекрывают, так что я считаю, что все в пределах нормы", - сказал Трепелков.