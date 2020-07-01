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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573761539.html
В Вашингтоне около 400 человек проголосовали по поправкам в Конституцию
Около 400 человек проголосовали по поправкам в российскую Конституцию на середину дня в Вашингтоне, сообщил РИА Новости советник-посланник российского... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:47
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
вашингтон (город)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, конституция рф, вашингтон (город), в мире

В Вашингтоне около 400 человек проголосовали по поправкам в Конституцию

23:47 01.07.2020
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© РИА Новости / Михаил ТургиевИзбирательный участок в посольстве РФ в Вашингтоне
Избирательный участок в посольстве РФ в Вашингтоне
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Избирательный участок в посольстве РФ в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Около 400 человек проголосовали по поправкам в российскую Конституцию на середину дня в Вашингтоне, сообщил РИА Новости советник-посланник российского посольства и заместитель председателя избирательной комиссии Сергей Трепелков.
"По состоянию на 2 часа дня 398 человек... Больше, чем проголосовало в Нью-Йорке и Хьюстоне", - сказал Трепелков.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
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"До 20.00 (3.00 мск) ждем и принимаем голосующих. Все идет нормально, практически постоянно идут люди. Рассчитываем, что к концу американского рабочего дня будет чуть больше народу", - добавил дипломат.
"Пока все проходит без каких-то инцидентов, если не считать то, что происходит за воротами", - уточнил Трепелков.
По его словам, несколько протестующих против принятия поправок возле посольства никак на голосование не повлияют.
"Мы их не слышим, они своей жизнью живут, имеют право в пределах американского законодательства высказывать свое мнение. Мы видим, что там есть и полиция. Они, видимо, хорошо изучили законы и установки, которые здесь есть, поэтому больше 10 человек не собираются, поэтому и полиция не вмешивается. Дорогу они не перекрывают, так что я считаю, что все в пределах нормы", - сказал Трепелков.
Сами протестующие, которых на данный момент у посольства трое, сказали РИА Новости, что они российские граждане, живут в Вашингтоне и протестуют не против всех, а отельных поправок, таких как президентские сроки и упоминание Бога в Конституции.
В связи с эпидемией коронавируса российские дипломаты проводят голосование лишь в трех точках — диппредставительствах в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне, от выездного голосования пришлось отказаться из-за ограничительных норм.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФВашингтон (город)В мире
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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