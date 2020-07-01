В Вашингтоне около 400 человек проголосовали по поправкам в Конституцию

ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Около 400 человек проголосовали по поправкам в российскую Конституцию на середину дня в Вашингтоне, сообщил РИА Новости советник-посланник российского посольства и заместитель председателя избирательной комиссии Сергей Трепелков.
"По состоянию на 2 часа дня 398 человек... Больше, чем проголосовало в Нью-Йорке и Хьюстоне", - сказал Трепелков.
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"До 20.00 (3.00 мск) ждем и принимаем голосующих. Все идет нормально, практически постоянно идут люди. Рассчитываем, что к концу американского рабочего дня будет чуть больше народу", - добавил дипломат.
"Пока все проходит без каких-то инцидентов, если не считать то, что происходит за воротами", - уточнил Трепелков.
По его словам, несколько протестующих против принятия поправок возле посольства никак на голосование не повлияют.
"Мы их не слышим, они своей жизнью живут, имеют право в пределах американского законодательства высказывать свое мнение. Мы видим, что там есть и полиция. Они, видимо, хорошо изучили законы и установки, которые здесь есть, поэтому больше 10 человек не собираются, поэтому и полиция не вмешивается. Дорогу они не перекрывают, так что я считаю, что все в пределах нормы", - сказал Трепелков.
Сами протестующие, которых на данный момент у посольства трое, сказали РИА Новости, что они российские граждане, живут в Вашингтоне и протестуют не против всех, а отельных поправок, таких как президентские сроки и упоминание Бога в Конституции.
В связи с эпидемией коронавируса российские дипломаты проводят голосование лишь в трех точках — диппредставительствах в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне, от выездного голосования пришлось отказаться из-за ограничительных норм.