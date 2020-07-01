https://ria.ru/20200701/1573761462.html
В Алтайском крае за поправки проголосовали 71,91% избирателей
За поправки в Конституцию проголосовали 71,91% жителей Алтайского края, против - 26,86%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:45
2020-07-01T23:47
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
алтайский край
политика
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1
алтайский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, алтайский край, политика