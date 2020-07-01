Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573761431.html
Поправки поддержали 77,6% россиян после обработки 75% протоколов
За поправки в Конституцию проголосовали 77,6 процента россиян, против высказались 21,59 процента, сообщил Центризбирком по результатам обработки более 75... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:54
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
цик рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573497796_0:4:3070:1731_1400x0_80_0_0_97b059746cd8f716c170b4b8115acdd0.jpg
Грядёт Революция
47
% постоянно растёт. Это отлично! Надеюсь 80 возьмём! Слава Путину!
46
16
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573497796_0:4:3070:1731_1400x0_80_0_0_97b059746cd8f716c170b4b8115acdd0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573497796_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_5a0185c65331b1066ffda97d59e22e4e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573497796_863:0:2911:2048_1400x0_80_0_0_53f6e027b186c442cd0184336c27cac5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, цик рф, политика

Поправки поддержали 77,6% россиян после обработки 75% протоколов

23:43 01.07.2020 (обновлено: 23:54 01.07.2020)
9826
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. За поправки в Конституцию проголосовали 77,6 процента россиян, против высказались 21,59 процента, сообщил Центризбирком по результатам обработки более 75 процентов протоколов.
По последним данным, общероссийская явка составила почти 65 процентов.

Результаты голосования в регионах

В некоторых регионах уже подсчитали сто процентов протоколов. Везде большинство проголосоваших россиян поддержали поправки:
Чукотка: за — 80,3 процента, против — 18,6.
Сахалин: за — 74,84 процента, против — 24,04.
Еврейская автономная область: за — 77,3 процента, против — 21,39.
Камчатка: за — 61,76 процента, против — 37,16.
Магаданская область: за — 63,03 процента, против — 36,62.
Хабаровский край: за — 62,28 процента, против — 36,64.
Амурская область: за — 70,42 процента, против — 28,25 процента.
Приморский край: за — 78,86 процента, против — 20,24 процента.
Алтай: за — 66,16 процента, против — 32,83 процента.
Хакасия: за — 69,52 процента, против — 29,28 процента.
Тыва: за — 96,79 процента, против — 2,99 процента.
Томская область: за — 64,86 процента, против — 34,09 процента.
Курганская область: за — 69,58 процента, против — 29,53 процента.
Бурятия: за — 71,95 процента, против — 26,49 процента.
Иркутская область: за — 64,28 процента, против — 34,84 процента.
Красноярский край: за — 70,1 процента, против — 28,97 процента.
Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты экзитполов. Социологи провели опрос на 800 избирательных участках в 25 субъектах страны. Большинство респондентов рассказали, что поддержали изменения в Основной закон. Так, за поправки к Конституции проголосовали 71,2 процента россиян, а против высказались 28,3 процента. Примерно полпроцента опрошенных заявили, что испортили бюллетень.
Голосование уже завершилось по всей стране. Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области.
Подсчет голосов по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
2451510716486
Обсудить 16
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЦИК РФПолитика
Популярные комментарии
Грядёт Революция
1 июля, 23:48
МКМахмуд Курбанов
25111217
% постоянно растёт. Это отлично! Надеюсь 80 возьмём! Слава Путину!
1 июля, 23:46
А Андрей Чернов
21300022
Рекомендуем
Работа информационного центра ЦИК России
Поправки поддержали свыше 76% россиян после обработки 50% протоколов
ЦИК России
Поправки поддержали более 73% избирателей после обработки 25% протоколов
ЦИК России
ЦИК озвучил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке в Екатеринбурге
Опубликованы первые данные экзит-поллов о голосовании по поправкам
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Поправки поддержали 78,03% избирателей после обработки 99,01% протоколов
Президент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Медицинские работники в зеленой зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Военнослужащие запаса, призванные для прохождения военных сборов
Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
В России выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
На месте пожара на улице Проходчиков в Москве
В жилом доме на северо-востоке Москвы прогремел взрыв
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 6719 новых случаев заражения коронавирусом
Президент России Владимир Путин
Песков ответил на предложение сенатора в США ввести санкции против Путина
Сотрудники ФСБ во время задержания сторонник запрещенного Исламского государства во Владикавказе
ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33ВМС Колумбии изъяли 7,5 тонн кокаина с судна неподалеку от Панамы
05:28В США четыре человека пострадали при стрельбе
05:26В США демонтировали статую генерала конфедератов Джексона
05:19В США около 1,7 тысячи проголосовали по поправкам в Конституцию России
05:16В Приморье не поступало жалоб на голосовании
05:14В США голосование по поправкам в Конституцию прошло без провокаций
05:04Пушков оценил статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
05:01Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
Лента новостейМолния