Наблюдатели оценили голосование по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию РФ было организовано на хорошем уровне, несмотря на относительно новый формат процесса, большая часть поступающих сообщений касались именно организационных вопросов, которые не влияют на ход голосования, сообщили РИА Новости наблюдатели.

Игорь Борисов. "Мы продолжаем мониторить ситуацию, но говорить о том, чтобы что-то сегодня могло поставить под сомнение тот результат, который будет объявлен Центральной избирательной комиссией независимо от процентов, численности, нет оснований. Все коллеги, кто наблюдал, участвовал в работе, признают, что очень четко был организован весь процесс, несмотря на те новеллы, которые впервые в интересах избирателей были введены – это и растянутое время голосования, и возможность проголосовать дистанционно, и по месту нахождения, все это было сделано ради здоровья граждан", - рассказал координатор мониторинговой рабочей группы СПЧ по наблюдению за голосованием в Москве

Также он добавил, что по результатам работы и проверки группы процедурных отклонений от правил было менее 2%.

"Здесь четко отработали избирательные комиссии, большой отряд волонтеров и качественная работа. И была проделана большая совместная работа. Также хотел отметить стремление избирательных органов к чистоте результата, чтобы не ставилось под подозрение или какие-то сомнения или не оставались вопросы даже после дня голосования", - уточнил эксперт.

В свою очередь председатель корпуса наблюдателей "За чистые выборы", исполнительный директор НОМ Алена Булгакова отметила, что на карту НОМ-24 по-прежнему поступают сообщения.

"Наблюдатели делились тем, как проходит процедура голосования. Определенное количество сообщений поступало о возможных нарушениях, где абсолютное большинство, две третьих, сообщений о возможных нарушениях требовали дополнительного разъяснения и проработки, потому что все-таки голосование – процесс достаточно новый для России, такой формат – длительность, временные рамки, территория охвата участковых комиссий", - пояснила она.

При этом, по словам Булгаковой, нарушения все же были зафиксированы, по многим из которых сейчас проводятся проверки.

Сопредседатель движения "Россия выбирает" Александр Закускин рассказал, что в целом по регионам ситуация сейчас спокойная.

Домодедово, "В общем и целом, ситуация по Московской области неплохая, явка больше 70%. Без нарушений, безусловно, не обошлось – человеческий фактор играет свою роль… В целом наша мониторинговая и мобильная группа посетили более 12 городских округов Московской области и хотелось бы отметить достаточно высокий уровень организации проведения в таких округах, как Лосино-Петровский Красногорск – все на достаточно высоком уровне", - добавил он.

Мониторингово-экспертный центр "Группа-32" получила 523 сообщения о возможных нарушениях.