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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573761316.html
В Курганской области поправки поддержали более 69% избирателей
За поправки в конституцию проголосовали 69,58% жителей Курганской области, против - 29,53%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:37
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
цик рф
курганская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
конституция рф, цик рф, курганская область, политика

В Курганской области поправки поддержали более 69% избирателей

23:37 01.07.2020
97
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЭлектронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За поправки в конституцию проголосовали 69,58% жителей Курганской области, против - 29,53%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.
По данным ЦИК, в Курганской области обработаны 100% протоколов.
За поправки проголосовали 69,58% жителей региона, против - 29,53%.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЦИК РФКурганская областьПолитика
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