https://ria.ru/20200701/1573761224.html
В Томской области более 64% избирателей проголосовали за поправки
За поправки в конституцию проголосовали 64,86% жителей Томской области, против - 34,09%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:34
2020-07-01T23:35
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
цик рф
томская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745923_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_777e2d3b50a13562d2ece633f08efd8f.jpg
https://ria.ru/20200701/1573661626.html
томская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745923_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_777e2d3b50a13562d2ece633f08efd8f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745923_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_5edc898585f84d76cd0ce8779c7111f4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745923_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_ab4e0124a8b5e8f6eede08b001c96556.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, цик рф, томская область, политика