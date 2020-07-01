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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573761115.html
Поправки поддержали более 77% россиян после обработки 70% протоколов
За поправки к Конституции проголосовали 77,53 процента россиян, против высказались 21,66 процента, сообщил Центризбирком по результатам обработки более 70... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:57
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
цик рф
политика
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Ложь
21
спасибо всем кто проголосовал ЗА поправки!
17
58
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573621038_0:312:3071:2039_1400x0_80_0_0_ac46db3783c15b2269bc74ad844dc5b9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, цик рф, политика

Поправки поддержали более 77% россиян после обработки 70% протоколов

23:30 01.07.2020 (обновлено: 23:57 01.07.2020)
3839
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. За поправки к Конституции проголосовали 77,53 процента россиян, против высказались 21,66 процента, сообщил Центризбирком по результатам обработки более 70 процентов протоколов.
В некоторых регионах уже подсчитали сто процентов протоколов. Везде большинство проголосовавших россиян поддержали поправки:
В некоторых регионах уже подсчитали сто процентов протоколов. Везде большинство проголосоваших россиян поддержали поправки:
Чукотка: за — 80,3 процента, против — 18,6;
Сахалин: за — 74,84 процента, против — 24,04;
Еврейская автономная область: за — 77,3 процента, против — 21,39;
Камчатка: за — 61,76 процента, против — 37,16;
Магаданская область: за — 63,03 процента, против — 36,62;
Хабаровский край: за — 62,28 процента, против — 36,64;
Амурская область: за — 70,42 процента, против — 28,25 процента;
Приморский край: за — 78,86 процента, против — 20,24 процента;
Алтай: за — 66,16 процента, против — 32,83 процента;
Хакасия: за — 69,52 процента, против — 29,28 процента;
Тыва: за — 96,79 процента, против — 2,99 процента;
Томская область: за — 64,86 процента, против — 34,09 процента;
Курганская область: за — 69,58 процента, против — 29,53 процента;
Бурятия: за — 71,95 процента, против — 26,49 процента.
Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты экзит-поллов. Социологи провели опрос на 800 избирательных участках в 25 субъектах страны. Большинство респондентов рассказали, что поддержали изменения в Основной закон. Так, за поправки к Конституции проголосовали 71,2 процента россиян, а против высказались 28,3 процента. Примерно полпроцента опрошенных заявили, что испортили бюллетень.
Голосование уже завершилось по всей стране. Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области.
Подсчет голосов по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЦИК РФПолитика
Популярные комментарии
Ложь
1 июля, 23:38
Александр Балинский
11000010
спасибо всем кто проголосовал ЗА поправки!
1 июля, 23:50
Сергей Бережной
700109
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