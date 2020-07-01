Поправки поддержали более 77% россиян после обработки 70% протоколов

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. За поправки к Конституции проголосовали 77,53 процента россиян, против высказались 21,66 процента, сообщил Центризбирком по результатам обработки более 70 процентов протоколов.
В некоторых регионах уже подсчитали сто процентов протоколов. Везде большинство проголосовавших россиян поддержали поправки:
В некоторых регионах уже подсчитали сто процентов протоколов. Везде большинство проголосоваших россиян поддержали поправки:
—Чукотка: за — 80,3 процента, против — 18,6;
—Сахалин: за — 74,84 процента, против — 24,04;
—Еврейская автономная область: за — 77,3 процента, против — 21,39;
—Камчатка: за — 61,76 процента, против — 37,16;
—Магаданская область: за — 63,03 процента, против — 36,62;
—Хабаровский край: за — 62,28 процента, против — 36,64;
—Амурская область: за — 70,42 процента, против — 28,25 процента;
—Приморский край: за — 78,86 процента, против — 20,24 процента;
—Алтай: за — 66,16 процента, против — 32,83 процента;
—Хакасия: за — 69,52 процента, против — 29,28 процента;
—Тыва: за — 96,79 процента, против — 2,99 процента;
—Томская область: за — 64,86 процента, против — 34,09 процента;
—Курганская область: за — 69,58 процента, против — 29,53 процента;
—Бурятия: за — 71,95 процента, против — 26,49 процента.
Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты экзит-поллов. Социологи провели опрос на 800 избирательных участках в 25 субъектах страны. Большинство респондентов рассказали, что поддержали изменения в Основной закон. Так, за поправки к Конституции проголосовали 71,2 процента россиян, а против высказались 28,3 процента. Примерно полпроцента опрошенных заявили, что испортили бюллетень.
Голосование уже завершилось по всей стране. Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области.