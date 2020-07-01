https://ria.ru/20200701/1573761021.html
Более 96% жителей Тувы поддержали поправки в Конституцию
За поправки в Конституцию проголосовали 96,79% жителей Республики Тыва, против - 2,99%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:28
2020-07-01T23:28
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
республика тыва
политика
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республика тыва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745913_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6809d6b91361b18f87bffff1e77ec22e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, республика тыва, политика