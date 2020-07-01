https://ria.ru/20200701/1573760948.html
В Севастополе поправки поддерживают более 84% избирателей
Более 84% избирателей поддержали поправки в конституцию России в Севастополе, свидетельствуют данные обработки 31 из 187 протоколов территориальных комиссий,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:27
2020-07-01T23:27
голосование по поправкам в конституцию
сергей даниленко
конституция рф
севастополь
политика
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https://ria.ru/20200701/1573661626.html
севастополь
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573554418_0:173:3027:1876_1400x0_80_0_0_c59213a14fa83f1445ca1e4afcf23a3a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей даниленко, конституция рф, севастополь, политика