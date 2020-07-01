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В чеченском селе загорелась крыша спортзала
Крыша спортзала горит в Чечне на площади 600 квадратных метров, пожар локализован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:23
чеченская республика (чечня)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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чеченская республика (чечня), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В чеченском селе загорелась крыша спортзала

23:23 01.07.2020
100
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС России
Сотрудники противопожарной службы МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ/МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Крыша спортзала горит в Чечне на площади 600 квадратных метров, пожар локализован, сообщает МЧС России.
"01.07.2020 года в 21:11 (мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Чеченская Республика, село Каргалинское, улица Коммунистическая. По прибытии к месту вызова было установлено, что горит крыша отдельно стоящего спортивного зала на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров. Отмечается, что к ликвидации привлечено четыре единицы техники и 16 человек личного состава от МЧС России.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС по Чечне, загоревшееся здание расположено отдельно на территории сельского Дома культуры.
"Оно находится на значительном расстоянии от здания Дома культуры, угрозы перехода (огня) нет", - отметил представитель ведомства. Он добавил, что пострадавших нет.
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Чеченская республика (Чечня)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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