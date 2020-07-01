В чеченском селе загорелась крыша спортзала

"01.07.2020 года в 21:11 (мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Чеченская Республика, село Каргалинское, улица Коммунистическая. По прибытии к месту вызова было установлено, что горит крыша отдельно стоящего спортивного зала на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.