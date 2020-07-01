Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200701/1573760643.html
Серебренников не намерен покидать Россию, пока не выплатит штраф
Российский режиссер Кирилл Серебренников заявил, что не покинет Россию, пока не выплатит штраф. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:16
культура
дело кирилла серебренникова
седьмая студия
дело "седьмой студии"
кирилл серебренников
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156047/48/1560474852_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_488e66f325d08e4690414d2dac018fb8.jpg
https://ria.ru/20200701/1573714018.html
https://ria.ru/20200626/1573542329.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156047/48/1560474852_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_488e66f325d08e4690414d2dac018fb8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156047/48/1560474852_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_dfcb9f96c1bc09eceecf9dd45fc59d59.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156047/48/1560474852_514:0:2561:2047_1400x0_80_0_0_3adc31e846d536175aaca15c50a5029f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дело кирилла серебренникова, седьмая студия, дело "седьмой студии", кирилл серебренников, москва, происшествия

Серебренников не намерен покидать Россию, пока не выплатит штраф

23:16 01.07.2020
951
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников
Режиссер Кирилл Серебренников
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Режиссер Кирилл Серебренников. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российский режиссер Кирилл Серебренников заявил, что не покинет Россию, пока не выплатит штраф.
"Я живу в Москве. Я могу выехать из Москвы в любое место в России, но я не могу покинуть страну, пока не выплачу большую сумму денег министерству культуры, которой у меня определенно нет", - сообщил Серебренников в интервью изданию Hollywood Reporter.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Вчера, 00:55
Соловьев резко ответил на приговор экс-главбуху "Седьмой студии"
Кроме того, режиссер также выразил надежду, что его оправдают.
"Я не вор, я не мошенник. Я, безусловно, отрицаю это. Я уверен, что однажды, когда обстоятельства изменятся, будет вынесен оправдательный приговор", - подчеркнул Серебренников.
Мещанский суд Москвы ранее огласил приговор по громкому делу "Седьмой студии": режиссер Кирилл Серебренников получил условный срок и штраф в 800 тысяч рублей, два других фигуранта дела также получили условные сроки, Софья Апфельбаум – штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не нужно. При этом первых признали виновными в хищении без малого 129 миллионов рублей, а вторую – в халатности при приеме документов на выплату: Апфельбаум тогда возглавляла департамент в Минкультуры.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
26 июня, 23:06
Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
22710113
Обсудить 1
КультураДело Кирилла СеребренниковаСедьмая студияДело "Седьмой студии"Кирилл СеребренниковМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Немецкий флаг
Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова рассказал о "борьбе за деньги" в семье Захарова
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала запрет RT в Латвии
Наручники
Двенадцать человек заподозрили во взятках при ремонте объектов Минобороны
Первый заместитель председателя Нацбанка Украины Яков Смолий
Глава Нацбанка Украины подал в отставку "из-за политического давления"
Актер Виктор Проскурин
Стало известно о состоянии актера Проскурина накануне смерти
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп рассказал, как разведка США относится к "сговору" России с талибами
Президент России Владимир Путин
Песков ответил на предложение сенатора в США ввести санкции против Путина
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Слуцкий прокомментировал законопроект в США о санкциях против Путина
Автомобиль украинской полиции
На Украине заявили о задержании экс-депутата крымского парламента
Сотрудники противопожарной службы МЧС России
В чеченском селе загорелась крыша спортзала
Посольство России в Берлине
В Берлине 67% избирателей проголосовали против поправок в Конституцию
Вид с моря на Гонконг
МИД Великобритании вызвал китайского посла из-за Гонконга
Клавиатура компьютера
Сайт ОП подвергся хакерской атаке с украинского IP-адреса
Выездное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России в Москве
В Москве более 65% избирателей поддержали поправки на очном голосовании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:28В США четыре человека пострадали при стрельбе
05:26В США демонтировали статую генерала конфедератов Джексона
05:19В США около 1,7 тысячи проголосовали по поправкам в Конституцию России
05:16В Приморье не поступало жалоб на голосовании
05:14В США голосование по поправкам в Конституцию прошло без провокаций
05:04Пушков оценил статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
05:01Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
04:19В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
Лента новостейМолния