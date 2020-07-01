Серебренников не намерен покидать Россию, пока не выплатит штраф

Кроме того, режиссер также выразил надежду, что его оправдают.

"Я не вор, я не мошенник. Я, безусловно, отрицаю это. Я уверен, что однажды, когда обстоятельства изменятся, будет вынесен оправдательный приговор", - подчеркнул Серебренников.