https://ria.ru/20200701/1573760513.html
В НАО поправки поддерживают 45,72% избирателей
За принятие поправок в конституцию проголосовали 45,72% жителей Ненецкого автономного округа, против - 53,37%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 87,27% РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:09
2020-07-01T23:09
голосование по поправкам в конституцию
ненецкий автономный округ
конституция рф
цик рф
политика
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https://ria.ru/20200701/1573661626.html
2
ненецкий автономный округ
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745917_0:144:3129:1904_1400x0_80_0_0_a887bfe383a60929144c47108920a504.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ненецкий автономный округ, конституция рф, цик рф, политика