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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573760246.html
Памфилова отметила прозрачность и доступность голосования
На голосовании по поправкам в конституцию была обеспечена максимальная прозрачность и доступность, это гарантирует легитимность плебисцита, заявила председатель РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:55
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
цик рф
политика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
элла памфилова, конституция рф, цик рф, политика

Памфилова отметила прозрачность и доступность голосования

22:55 01.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время представления нового главы Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова в ЦИК России
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время представления нового главы Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова в ЦИК России
© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На голосовании по поправкам в конституцию была обеспечена максимальная прозрачность и доступность, это гарантирует легитимность плебисцита, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Я могу совершенно уверенно сказать, что наша система избирательная оказалась очень гибкой, которая смогла за это короткое время адаптироваться к той ситуации, которая сложилась, связанной с пандемией… Максимальная прозрачность, максимальная доступность к разным видам голосования, формам голосования, способам голосования, удобное время можно было выбрать на протяжении этих дней. Мы видим, что наши граждане это оценили. Безопасность, доступность, прозрачность вот это и гарантирует, и совместная работа, которая гарантирует достоверность результатов и как следствие легитимность", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 1".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
22 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФПолитика
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