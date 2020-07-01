Памфилова отметила прозрачность и доступность голосования

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. На голосовании по поправкам в конституцию была обеспечена максимальная прозрачность и доступность, это гарантирует легитимность плебисцита, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Я могу совершенно уверенно сказать, что наша система избирательная оказалась очень гибкой, которая смогла за это короткое время адаптироваться к той ситуации, которая сложилась, связанной с пандемией… Максимальная прозрачность, максимальная доступность к разным видам голосования, формам голосования, способам голосования, удобное время можно было выбрать на протяжении этих дней. Мы видим, что наши граждане это оценили. Безопасность, доступность, прозрачность вот это и гарантирует, и совместная работа, которая гарантирует достоверность результатов и как следствие легитимность", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 1".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.