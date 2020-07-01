Симоньян прокомментировала запрет RT в Латвии

КЕМЕРОВО, 1 июл — РИА Новости. Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя запрет вещания RT в Латвии, отметила, что местные власти давно заблокировали Sputnik — и это не мешает ему быть эффективным ресурсом.
Она подчеркнула, что во многих странах бывшего Советского Союза Sputnik занимает первое место по аудитории.
"Теперь вот они запретили все семь телеканалов RT. Ни один из них не вещает ни на их языке, ни даже на русском языке. Как известно, RT — канал международный и вещает он на английском, на испанском, на арабском. Видимо, Латвия очень переживает, что ее арабоязычное население послушает RT и что-нибудь там натворит", — сказала она в эфире телеканала "Россия 1".
Латвийский регулятор, накануне запретивший вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV, аргументировал свое решение тем, что они якобы принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза.
При этом в действительности Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", а RT возглавляет Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании — два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе.
Ранее Киселев отметил, что такая позиция латвийских властей свидетельствует об их "глупости и неосведомленности". Он рассказал, что искренне посмеялся над решением Риги и что этот запрет не имеет никакого юридического смысла.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств.