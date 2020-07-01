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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573760167.html
В Индии более 500 человек пришли на голосование по поправкам
Более 500 россиян в Индии пришли на голосовании по поправкам к Конституции РФ на четырех участках, расположенных в посольстве России в Нью-Дели и в трех... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:52
голосование по поправкам в конституцию
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конституция рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, конституция рф, индия, в мире

В Индии более 500 человек пришли на голосование по поправкам

22:52 01.07.2020
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© Sputnik / Томас Тхайцук Урны для бюллетеней
 Урны для бюллетеней
© Sputnik / Томас Тхайцук
Урны для бюллетеней. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июл - РИА Новости. Более 500 россиян в Индии пришли на голосовании по поправкам к Конституции РФ на четырех участках, расположенных в посольстве России в Нью-Дели и в трех генеральных консульствах.
Так, на участке в Нью-Дели проголосовали 358, в Ченнаи – 96, в Мумбаи – 66 и 25 человек в Калькутте.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
В связи с эпидемической ситуацией из-за пандемии коронавируса голосование проходило с соблюдением всех санитарных мер – на входе в избирательный участок инфракрасным термометром измерялась температура всем желающим проголосовать, раздавались одноразовые маски и перчатки.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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