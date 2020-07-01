В Индии более 500 человек пришли на голосование по поправкам

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июл - РИА Новости. Более 500 россиян в Индии пришли на голосовании по поправкам к Конституции РФ на четырех участках, расположенных в посольстве России в Нью-Дели и в трех генеральных консульствах.
Так, на участке в Нью-Дели проголосовали 358, в Ченнаи – 96, в Мумбаи – 66 и 25 человек в Калькутте.
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
В связи с эпидемической ситуацией из-за пандемии коронавируса голосование проходило с соблюдением всех санитарных мер – на входе в избирательный участок инфракрасным термометром измерялась температура всем желающим проголосовать, раздавались одноразовые маски и перчатки.