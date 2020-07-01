В ЦИК объяснили изменение данных по голосованию в Коми

Он добавил, что ЦИК не скрывает данные, но и не комментирует их.

"Мы договорились, что мы не комментируем результаты, как они идут, так и идут. Чтобы избежать всех слухов и сплетен, мы все это выкладываем в зависимости от того, с какой скоростью поступают протоколы из участковых комиссий", - добавил Булаев.