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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573759904.html
В ЦИК объяснили изменение данных по голосованию в Коми
Соотношение проголосовавших за и против поправок к Конституции РФ в Республике Коми изменилось в связи с введением в систему большего числа протоколов, заявили... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:58
голосование по поправкам в конституцию
республика коми
николай булаев
конституция рф
цик рф
политика
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республика коми
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573627889_0:266:3086:2002_1400x0_80_0_0_e05bf6a179c0239df90264030315e02f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика коми, николай булаев, конституция рф, цик рф, политика

В ЦИК объяснили изменение данных по голосованию в Коми

22:46 01.07.2020 (обновлено: 22:58 01.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковЦИК России
ЦИК России
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Соотношение проголосовавших за и против поправок к Конституции РФ в Республике Коми изменилось в связи с введением в систему большего числа протоколов, заявили в ЦИК России.
"У нас это живой инструмент. Информация, которую вы видели, отражала информацию по двум введенным протоколам", - сказал зампредседателя ЦИК России Николай Булаев в информцентре ЦИК в среду.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
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Он добавил, что ЦИК не скрывает данные, но и не комментирует их.
"Мы договорились, что мы не комментируем результаты, как они идут, так и идут. Чтобы избежать всех слухов и сплетен, мы все это выкладываем в зависимости от того, с какой скоростью поступают протоколы из участковых комиссий", - добавил Булаев.
"Этот процесс (подсчета голосов - ред.) идет беспрецедентно", - подчеркнула глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Согласно данным после обработки 30,62% протоколов, за поправки в Коми проголосовали 66,59%, против - 32,41%.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюРеспублика КомиНиколай БулаевКонституция РФЦИК РФПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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