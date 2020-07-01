https://ria.ru/20200701/1573759904.html
В ЦИК объяснили изменение данных по голосованию в Коми
Соотношение проголосовавших за и против поправок к Конституции РФ в Республике Коми изменилось в связи с введением в систему большего числа протоколов, заявили... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:46
2020-07-01T22:58
голосование по поправкам в конституцию
республика коми
николай булаев
конституция рф
цик рф
политика
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2
республика коми
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573627889_0:266:3086:2002_1400x0_80_0_0_e05bf6a179c0239df90264030315e02f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика коми, николай булаев, конституция рф, цик рф, политика
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Соотношение проголосовавших за и против поправок к Конституции РФ в Республике Коми
изменилось в связи с введением в систему большего числа протоколов, заявили в ЦИК России
.
"У нас это живой инструмент. Информация, которую вы видели, отражала информацию по двум введенным протоколам", - сказал зампредседателя ЦИК России Николай Булаев
в информцентре ЦИК в среду.
Он добавил, что ЦИК не скрывает данные, но и не комментирует их.
"Мы договорились, что мы не комментируем результаты, как они идут, так и идут. Чтобы избежать всех слухов и сплетен, мы все это выкладываем в зависимости от того, с какой скоростью поступают протоколы из участковых комиссий", - добавил Булаев.
"Этот процесс (подсчета голосов - ред.) идет беспрецедентно", - подчеркнула глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Согласно данным после обработки 30,62% протоколов, за поправки в Коми проголосовали 66,59%, против - 32,41%.