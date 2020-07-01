В Самарской области оценили опыт многодневного голосования

САМАРА, 1 июл - РИА Новости. Избиратели и наблюдатели в Избиратели и наблюдатели в Самарской области позитивно оценивают опыт многодневного голосования, рекомендуют применять его впредь, однако этот вопрос требует широкого общественного обсуждения, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения проходило неделю - с 25 июня по 1 июля.

"Я сегодня встречался с общественными наблюдателями в режиме видеоконференции… Многие из них говорили, что опыт семидневного голосования надо брать на вооружение… Но еще раз подчеркну, этот вопрос требует широкого общественного обсуждения, юридической проработки… Но и жители, и наблюдатели оценивают этот опыт как позитивный", - сказал Азаров журналистам.

Он подчеркнул, что решение о проведении голосования в течение недели было продиктовано в первую очередь заботой о сохранении здоровья и безопасности граждан. Удалось избежать отсутствия скопления людей на избирательных участках.

"Все предпринятые меры безопасности создали условия для комфортного голосования. Хочу подчеркнуть, что в Самарской области 1789 избирательных участков, и только сегодня Роспотребнадзор выборочно проверил почти 600 из них, ни одного нарушения на участках выявлено не было", - отметил Азаров.

Он также рассказал, что за ходом голосования в Самарской области следили почти 10,5 тысяч общественных наблюдателей, жителям региона помогали на участках 710 волонтеров. Азаров отметил и высокую явку избирателей, на 18:00 (17:00 мск) она составила почти 66%. Кроме того, по его словам, жители региона активно принимали участие в сборе подписей за присвоение Самаре звания "Город трудовой доблести".