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Голосование по поправкам в Конституцию
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В Самарской области оценили опыт многодневного голосования
Избиратели и наблюдатели в Самарской области позитивно оценивают опыт многодневного голосования, рекомендуют применять его впредь, однако этот вопрос требует... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:40
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий азаров
самара
самарская область
общество
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дмитрий азаров, самара, самарская область, общество

В Самарской области оценили опыт многодневного голосования

22:40 01.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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САМАРА, 1 июл - РИА Новости. Избиратели и наблюдатели в Самарской области позитивно оценивают опыт многодневного голосования, рекомендуют применять его впредь, однако этот вопрос требует широкого общественного обсуждения, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения проходило неделю - с 25 июня по 1 июля.
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"Я сегодня встречался с общественными наблюдателями в режиме видеоконференции… Многие из них говорили, что опыт семидневного голосования надо брать на вооружение… Но еще раз подчеркну, этот вопрос требует широкого общественного обсуждения, юридической проработки… Но и жители, и наблюдатели оценивают этот опыт как позитивный", - сказал Азаров журналистам.
Он подчеркнул, что решение о проведении голосования в течение недели было продиктовано в первую очередь заботой о сохранении здоровья и безопасности граждан. Удалось избежать отсутствия скопления людей на избирательных участках.
"Все предпринятые меры безопасности создали условия для комфортного голосования. Хочу подчеркнуть, что в Самарской области 1789 избирательных участков, и только сегодня Роспотребнадзор выборочно проверил почти 600 из них, ни одного нарушения на участках выявлено не было", - отметил Азаров.
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Он также рассказал, что за ходом голосования в Самарской области следили почти 10,5 тысяч общественных наблюдателей, жителям региона помогали на участках 710 волонтеров. Азаров отметил и высокую явку избирателей, на 18:00 (17:00 мск) она составила почти 66%. Кроме того, по его словам, жители региона активно принимали участие в сборе подписей за присвоение Самаре звания "Город трудовой доблести".
Губернатор поблагодарил всех, кто работал 1 июля, в том числе членов избирательных комиссий, врачей и сотрудников правоохранительных органов. "Хочу также поблагодарить каждого и лично, кто пришел на участки по голосованию и сделал свой выбор, внес свой вклад в будущее нашей страны, в его стабильное и устойчивое развитие, сделал это для России сегодняшней и для будущих поколений", - сказал Азаров.
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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