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Трамп рассказал, как разведка США относится к "сговору" России с талибами
Многие в разведке США считают, что "сговора" России с талибами "вообще не было", заявил в среду президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:37
дональд трамп
министерство обороны сша
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дональд трамп, министерство обороны сша, дмитрий песков, владимир путин, афганистан, сша, в мире

Трамп рассказал, как разведка США относится к "сговору" России с талибами

22:37 01.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Многие в разведке США считают, что "сговора" России с талибами "вообще не было", заявил в среду президент США Дональд Трамп.
"Из того, что я слышал, а слышу я хорошо, многие люди в разведке считают, что этого вообще не было. Я думаю, что это просто обман со стороны газет и демократов. Я согласен с людьми из разведки. Если бы это происходило, то и русские услышали бы об этом, и другие причастные услышали бы об этом", - сказал Трамп в среду в эфире телеканала Fox Business.
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Газета New York Times ранее со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было. Затем в новой статье издание со ссылкой на три источника сообщило, что американские официальные лица перехватили электронные данные о финансовых переводах с банковского счета, который якобы контролирует российская военная разведка, на счет, связанный с талибами. Данный факт, как заявляет NYT, стал одним из доказательств будто бы имевших место предложений России о вознаграждении боевикам в Афганистане за убийство военных США.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые стали поступать в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп в свою очередь назвал статью "заказухой" и сообщил, что американская разведка не посчитала информацию New York Times заслуживающей доверия.
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Советник Трампа по национальной безопасност и Роберт О'Брайен ранее заявлял, что обвинения в "сговоре РФ с талибами", опубликованные в прессе, не подтверждены спецслужбами США. Представитель Пентагона также заявил, что его ведомство не располагает подтверждениями "сговора".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
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Дональд ТрампМинистерство обороны СШАДмитрий ПесковВладимир ПутинАфганистанСШАВ мире
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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