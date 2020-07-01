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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573759576.html
В Хакасии 69,52% избирателей поддержали поправки в Конституцию
По итогам обработки 100% протоколов в Республике Хакасия за поправки в Конституцию РФ проголосовали 69,52% избирателей, против - 29,38% свидетельствуют данные... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:41
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
республика хакасия
политика
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
конституция рф, республика хакасия, политика

В Хакасии 69,52% избирателей поддержали поправки в Конституцию

22:35 01.07.2020 (обновлено: 22:41 01.07.2020)
200
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Работа информационного центра ЦИК России
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. По итогам обработки 100% протоколов в Республике Хакасия за поправки в Конституцию РФ проголосовали 69,52% избирателей, против - 29,38% свидетельствуют данные онлайн-табло в информцентре ЦИК.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФРеспублика ХакасияПолитика
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