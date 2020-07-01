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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573759460.html
В Приморье за поправки в Конституцию проголосовали 78,86% избирателей
В Приморском крае за поправки в Конституцию РФ проголосовали 78,86% избирателей, против - 20,24% свидетельствуют данные онлайн-табло в информцентре ЦИК. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:36
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
приморский край
политика
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приморский край
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, приморский край, политика

В Приморье за поправки в Конституцию проголосовали 78,86% избирателей

22:32 01.07.2020 (обновлено: 22:36 01.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Приморском крае за поправки в Конституцию РФ проголосовали 78,86% избирателей, против - 20,24% свидетельствуют данные онлайн-табло в информцентре ЦИК.
Согласно данным онлайн-табло, в Приморском крае обработано 100% протоколов.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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