https://ria.ru/20200701/1573759460.html
В Приморье за поправки в Конституцию проголосовали 78,86% избирателей
В Приморском крае за поправки в Конституцию РФ проголосовали 78,86% избирателей, против - 20,24% свидетельствуют данные онлайн-табло в информцентре ЦИК. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:32
2020-07-01T22:36
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
приморский край
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573757615_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_6633a9cf664e7666f08a44a000fc74f1.jpg
1
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573757615_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_6633a9cf664e7666f08a44a000fc74f1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573757615_219:0:2950:2048_1400x0_80_0_0_54b5b58a0467982167c646e9e6a4dea5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573757615_560:0:2608:2048_1400x0_80_0_0_d83b4a52f28a38317a7261c0cfca50dd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, приморский край, политика