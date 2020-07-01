Сайт ОП подвергся хакерской атаке с украинского IP-адреса

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Официальный сайт Общественной палаты РФ вновь подвергся хакерской атаке, IP-адрес, с которого она произведена, находится на Украине, несколько сообщений о ходе наблюдения за голосованием по поправкам в конституцию были заменены фейками, сообщили РИА Новости в ОП РФ.
"Официальный сайт Общественной палаты РФ подвергся хакерской атаке в день итогового голосования по поправкам к Конституции России. Несколько новостей о ходе общественного наблюдения за общероссийским голосованием были заменены текстом фейкового сообщения", - сообщили в ОП, добавив, что технические службы в оперативном режиме ведут работы по восстановлению функционала сайта.
"IP-адрес, с которого произведена хакерская атака на сайт ОП РФ, зарегистрирован на Украине",- добавили в палате.
Это, как напомнили в ОП РФ, вторая хакерская атака на официальный сайт ОП РФ за минувшие 24 часа. Вечером, предшествовавшим итоговому дню общероссийского голосования, DDos-атака обрушила сайт Общественной палаты РФ и специальный сайт ОП РФ, посвященный общественному наблюдению на общероссийском голосовании.