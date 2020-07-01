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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573759426.html
Сайт ОП подвергся хакерской атаке с украинского IP-адреса
Официальный сайт Общественной палаты РФ вновь подвергся хакерской атаке, IP-адрес, с которого она произведена, находится на Украине, несколько сообщений о ходе... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:48
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
общественная палата рф
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/154030/39/1540303932_0:0:2592:1458_1400x0_80_0_0_f6f206374f6a0ab6c29f3d0d7a131993.jpg
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РИА Новости
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60
конституция рф, общественная палата рф, происшествия

Сайт ОП подвергся хакерской атаке с украинского IP-адреса

22:30 01.07.2020 (обновлено: 22:48 01.07.2020)
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CC0 / Pexels / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / Pexels /
Клавиатура компьютера. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Официальный сайт Общественной палаты РФ вновь подвергся хакерской атаке, IP-адрес, с которого она произведена, находится на Украине, несколько сообщений о ходе наблюдения за голосованием по поправкам в конституцию были заменены фейками, сообщили РИА Новости в ОП РФ.
"Официальный сайт Общественной палаты РФ подвергся хакерской атаке в день итогового голосования по поправкам к Конституции России. Несколько новостей о ходе общественного наблюдения за общероссийским голосованием были заменены текстом фейкового сообщения", - сообщили в ОП, добавив, что технические службы в оперативном режиме ведут работы по восстановлению функционала сайта.
В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
30 июня, 20:46Голосование по поправкам в Конституцию
Собянин рассказал о хакерских атаках на систему электронного голосования
"IP-адрес, с которого произведена хакерская атака на сайт ОП РФ, зарегистрирован на Украине",- добавили в палате.
Это, как напомнили в ОП РФ, вторая хакерская атака на официальный сайт ОП РФ за минувшие 24 часа. Вечером, предшествовавшим итоговому дню общероссийского голосования, DDos-атака обрушила сайт Общественной палаты РФ и специальный сайт ОП РФ, посвященный общественному наблюдению на общероссийском голосовании.
Андрей Клишас
Вчера, 21:40Голосование по поправкам в Конституцию
Клишас сообщил о попытках повлиять на голосование по поправкам извне
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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