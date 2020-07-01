Сайт ОП подвергся хакерской атаке с украинского IP-адреса

"Официальный сайт Общественной палаты РФ подвергся хакерской атаке в день итогового голосования по поправкам к Конституции России. Несколько новостей о ходе общественного наблюдения за общероссийским голосованием были заменены текстом фейкового сообщения", - сообщили в ОП, добавив, что технические службы в оперативном режиме ведут работы по восстановлению функционала сайта.