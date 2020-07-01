В Саратове умер пациент с коронавирусом, поздно обратившийся к врачам

"Умерший мужчина 48 лет, (было) позднее обращение за медицинской помощью, самостоятельное лечение дома, поступил в крайне тяжелом состоянии, на ИВЛ (провел) 14 суток, (у него) тяжелое поражение легких", - сказала собеседница агентства.