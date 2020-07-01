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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200701/1573759278.html
В Саратове умер пациент с коронавирусом, поздно обратившийся к врачам
Пациент с коронавирусной инфекцией, который поздно обратился за медицинской помощью и впоследствии две недели находился на искусственной вентиляции легких,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
саратовская область
общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саратовская область, общество

В Саратове умер пациент с коронавирусом, поздно обратившийся к врачам

22:22 01.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач у окна в госпитале COVID-19. Архивное фото
САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пациент с коронавирусной инфекцией, который поздно обратился за медицинской помощью и впоследствии две недели находился на искусственной вентиляции легких, скончался в Саратовской области, общее число умерших увеличилось до 44, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе областного минздрава.
К 28 июня в области умерли 43 пациента с COVID-19.
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"Умерший мужчина 48 лет, (было) позднее обращение за медицинской помощью, самостоятельное лечение дома, поступил в крайне тяжелом состоянии, на ИВЛ (провел) 14 суток, (у него) тяжелое поражение легких", - сказала собеседница агентства.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 6546 случаев заражения коронавирусом, умерли 43 пациента, выздоровели 3550.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьОбщество
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