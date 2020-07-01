Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200701/1573759235.html
Слуцкий прокомментировал законопроект в США о санкциях против Путина
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал элементом внутриполитической борьбы в преддверии президентской избирательной кампании... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:20
леонид слуцкий
дональд трамп
госдума рф
дмитрий песков
афганистан
сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_0:0:2500:1407_1400x0_80_0_0_8e677507dc74e05afa0b53b5165c91d7.jpg
https://ria.ru/20200701/1573756592.html
https://ria.ru/20200701/1573713137.html
3
афганистан
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_0:0:2500:1407_1400x0_80_0_0_8e677507dc74e05afa0b53b5165c91d7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_0:0:2080:1560_1400x0_80_0_0_3bdca172cd4159265df0dd8f061cac42.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_238:0:1798:1560_1400x0_80_0_0_69ecbd0ec3d3f253899615bec1773bd8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
леонид слуцкий, дональд трамп, госдума рф, дмитрий песков, афганистан, сша, безопасность, в мире

Слуцкий прокомментировал законопроект в США о санкциях против Путина

22:20 01.07.2020
4787
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал элементом внутриполитической борьбы в преддверии президентской избирательной кампании законопроект, предусматривающий санкции против властей РФ за "сговор" с талибами.
Сенатор-демократ США Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматривают санкции против президента РФ Владимира Путина и властей РФ за якобы "сговор" с талибами. Набор санкций стандартный - замораживание активов и запрет на въезд в страну, а также запрет на сотрудничество с оборонным и разведывательным секторами России, которого и так нет, поскольку эти сектора давно находятся под различными американскими санкциями.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 21:11
Песков ответил на предложение сенатора в США ввести санкции против Путина
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости назвал происходящее в США, включая внесение законопроекта о санкциях против Путина и властей РФ за "сговор" с талибами, труднообъяснимыми процессами.
"Внесение законопроекта о санкциях против российских властей якобы за "сговор" с талибами - за гранью разума. Конечно, это очередной элемент внутриполитической борьбы на фоне предстоящей президентской избирательной кампании. Сам президент (США Дональд - ред.) Трамп назвал подобные мифы выдумкой, нацеленной на вред непосредственно ему и Республиканской партии", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, бездоказательные предположения о том, что Россия может иметь "какие-то дела" с представителями запрещенной и признанной террористической в нашей стране организации - откровенный бред, хотя и весьма циничный.
"По сути, это достаточно грубая попытка сместить акценты и переложить на внешний фактор ответственность за провалы США в Афганистане. Предложения же о санкциях вообще не выдерживают никакой критики. Будем надеяться, что этот очередной популистский шаг не будет иметь серьезных перспектив", - сказал Слуцкий.
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Президент США Дональд Трамп назвал статью "заказухой". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, выразил сожаление, что когда-то крупнейшие и уважаемые мировые СМИ не гнушаются подобными "утками". Он добавил, что утверждение о "сговоре" является ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Вчера, 00:01
В Белом доме назвали виновных в утечках о "сговоре" России с талибами
4214103749
Обсудить 3
Леонид СлуцкийДональд ТрампГосдума РФДмитрий ПесковАфганистанСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Песков ответил на предложение сенатора в США ввести санкции против Путина
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп рассказал, как разведка США относится к "сговору" России с талибами
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала запрет RT в Латвии
Автомобиль украинской полиции
На Украине заявили о задержании экс-депутата крымского парламента
Немецкий флаг
Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию
Вид с моря на Гонконг
МИД Великобритании вызвал китайского посла из-за Гонконга
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Симферополе
В Крыму ответили на заявление Украины о признании голосования
Петр Порошенко
"Замахнулся — бей". Порошенко обратился к Зеленскому в суде
Первый заместитель председателя Нацбанка Украины Яков Смолий
Глава Нацбанка Украины подал в отставку "из-за политического давления"
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран ответил на слова спецпредставителя США о сценарии военных действий
Глава Крыма Сергей Аксенов
Аксенов напомнил о "пророческом ролике" о Крыме с участием Зеленского
Тьерри Мариани
Европейский депутат раскритиковал заявления СМИ о "военных в Крыму"
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
Назван сценарий применения "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты
Посольство России в Берлине
В Берлине 67% избирателей проголосовали против поправок в Конституцию
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
"Забился в угол": Пушков объяснил слабость Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:28В США четыре человека пострадали при стрельбе
05:26В США демонтировали статую генерала конфедератов Джексона
05:19В США около 1,7 тысячи проголосовали по поправкам в Конституцию России
05:16В Приморье не поступало жалоб на голосовании
05:14В США голосование по поправкам в Конституцию прошло без провокаций
05:04Пушков оценил статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
05:01Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
04:19В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
Лента новостейМолния