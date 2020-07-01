Слуцкий прокомментировал законопроект в США о санкциях против Путина

"Внесение законопроекта о санкциях против российских властей якобы за "сговор" с талибами - за гранью разума. Конечно, это очередной элемент внутриполитической борьбы на фоне предстоящей президентской избирательной кампании. Сам президент (США Дональд - ред.) Трамп назвал подобные мифы выдумкой, нацеленной на вред непосредственно ему и Республиканской партии", - сказал Слуцкий журналистам.