https://ria.ru/20200701/1573759210.html
В Чечне более 89% избирателей поддерживают поправки в Конституцию
За внесение поправок в Конституцию РФ в Чеченской республике проголосовали 89,50% избирателей, против - 8,62%, свидетельствуют первые данные ЦИК. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:20
2020-07-01T22:20
голосование по поправкам в конституцию
чеченская республика (чечня)
конституция рф
политика
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1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745917_0:144:3129:1904_1400x0_80_0_0_a887bfe383a60929144c47108920a504.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чеченская республика (чечня), конституция рф, политика