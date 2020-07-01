Крашенинников допустил распространение практики многодневного голосования

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Недельный опыт голосования поддерживают в регионах, в дальнейшем возможно проведение голосования в течение 3-4 дней, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Недельный опыт голосования поддерживают в регионах, в дальнейшем возможно проведение голосования в течение 3-4 дней, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать о том, чтобы распространить практику голосования в течение нескольких дней и на выборы тоже.

"Надо проанализировать. Недельный опыт, мы понимаем откуда взялся. Может быть, не недельный, но дня 3-4 возможно. Потому что я сейчас с регионами общаюсь сегодня, но с половиной общался точно. Они все говорят, что очень хорошо", - сказал Крашенинников РИА Новости.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что неделя для голосования - много, но варианты нескольких дней будут рассмотрены обязательно.

"Я считаю, что практика очень полезная - голосования в течение нескольких дней. Мне кажется, что гражданам эта практика понравилась. Я отчасти такую явку связывают с тем, что людям просто очень удобно в течение нескольких дней голосовать", - ответил Клишас на вопрос РИА Новости.

Голосовать в течение недели, по мнению Клишаса," слишком долго".

"Но несколько дней, два, три дня может быть, - я думаю, что это очень хорошая идея. Мы её точно будем обсуждать с ЦИК, потому что это потребует изменения законодательства избирательного, и с регионами, безусловно", - добавил Клишас, уточнив, что решение будет принимать парламент.