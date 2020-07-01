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Крашенинников допустил распространение практики многодневного голосования
Недельный опыт голосования поддерживают в регионах, в дальнейшем возможно проведение голосования в течение 3-4 дней, считает глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:19
валентина матвиенко
владимир путин
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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валентина матвиенко, владимир путин, общество

Крашенинников допустил распространение практики многодневного голосования

22:19 01.07.2020
129
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственно думы РФ. 18 декабря 2018
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственно думы РФ. 18 декабря 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Недельный опыт голосования поддерживают в регионах, в дальнейшем возможно проведение голосования в течение 3-4 дней, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать о том, чтобы распространить практику голосования в течение нескольких дней и на выборы тоже.
ЦИК России
Вчера, 20:06Голосование по поправкам в Конституцию
В ОП оценили практику многодневного голосования
"Надо проанализировать. Недельный опыт, мы понимаем откуда взялся. Может быть, не недельный, но дня 3-4 возможно. Потому что я сейчас с регионами общаюсь сегодня, но с половиной общался точно. Они все говорят, что очень хорошо", - сказал Крашенинников РИА Новости.
Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что неделя для голосования - много, но варианты нескольких дней будут рассмотрены обязательно.
"Я считаю, что практика очень полезная - голосования в течение нескольких дней. Мне кажется, что гражданам эта практика понравилась. Я отчасти такую явку связывают с тем, что людям просто очень удобно в течение нескольких дней голосовать", - ответил Клишас на вопрос РИА Новости.
Павел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Вчера, 21:39Голосование по поправкам в Конституцию
Крашенинников рассказал о новых законах для реализации поправок
Голосовать в течение недели, по мнению Клишаса," слишком долго".
"Но несколько дней, два, три дня может быть, - я думаю, что это очень хорошая идея. Мы её точно будем обсуждать с ЦИК, потому что это потребует изменения законодательства избирательного, и с регионами, безусловно", - добавил Клишас, уточнив, что решение будет принимать парламент.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время представления нового главы Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова в ЦИК России
30 июня, 14:31Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова прокомментировала идею многодневного голосования на выборах
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